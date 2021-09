Safari 15: Viele Abstürze, einige Webseiten laden nicht – zahlreiche Beschwerden über Probleme

Auffällig viele Fehlerberichte in den Foren

JavaScript deaktivieren als Notlösung

Neuerungen aus Safari 15

Als Apple am 20. September iOS 15 und iPadOS 15 veröffentlichte, gab es bekanntlich noch kein großes macOS-Update. Dieses erwarten die meisten erst für Ende Oktober oder wie im vergangenen Jahr gar Mitte November. Zumindest eine Aktualisierung gab es für Mac-Nutzer dann aber trotzdem, denn Safari 15 stellte Apple noch am selben Tag zur Verfügung. Auch in der Vergangenheit hatte Apple dies oft genauso gehandhabt – wenn macOS deutlich länger als iOS auf sich warten ließ, gab es bereits vorab eine neue Version des Apple-eigenen Browsers. Als Mindestvoraussetzungen von Safari 15 gelten macOS 10.15 Catalina bzw. macOS 11 Big Sur auf M1-basierenden Macs.Allerdings meldeten sich in den letzten Tagen zahlreiche Nutzer zu Wort und sprachen von diversen technischen Problemen . Allem voran steht die Beobachtung, dass Safari 15 wesentlich häufiger als der Vorgänger abstürzt. Auch redaktionsintern mehren sich die Stimmen, vor allem im Vollbild-Modus neben einer anderen App komme es regelmäßig zum unerwarteten Beenden des Browsers.Unter macOS 10.15. Catalina gibt es zudem Meldungen über verschiedene Webseiten, die sich überhaupt nicht mehr aufrufen lassen. Entweder zeigt der Browser keinen Inhalt oder verabschiedet sich ebenfalls per Fehlermeldung, um dann erneut gestartet werden zu müssen. Zusätzliche Probleme hat Safari 15 beim Hinzufügen von Bookmarks, im Falle von YouTube-URLs berichten viele Anwender von sofortigen Abstürzen.Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nur eine Notlösung für die Stabilitätsprobleme von Safari 15. Wer in den Browser-Einstellungen JavaScript deaktiviert (Sicherheit/Webinhalt), sieht sich keinen Crashes mehr ausgesetzt – wenngleich dadurch aber auch die Funktionalität sehr vieler Webseiten massiv leidet. Man muss also schlicht darauf warten, dass Apple hoffentlich möglichst zeitnah ein Bugfix-Update zur Verfügung stellt.Safari bietet als sichtbarste Neuerung die umgestalteten Tabs an, welche sich nicht nur farblich an Webseiten anpassen, sondern zudem Untergruppen bilden können. Allerdings sind die Umstellungen recht umstritten, gerade erst hatte der bekannte Blogger John Gruber seinem Ärger Luft gemacht. Ein Kompakt-Modus zeigt mehr von der Webseite, https ist nun endgültig das bevorzugte Protokoll – und auch einige Sicherheitsverbesserungen sind mit von der Partie.