"Apple fällt von Platz 1 auf 17 der innovativsten Unternehmen"

Innovationszyklus in der Talsohle

Die größte Innovation ist ein Prozessor

Nur eine Momentaufnahme

Apple belegt Platz 17 der 50 weltweit innovativsten Unternehmen. Das Magazin Fast Company veröffentlichte nun die aktuelle Liste. In der letzten Wahl stand das Unternehmen aus Cupertino noch an der Spitze. Fast Company hat zu jedem der gewählten Kandidaten einen Artikel verfasst, in dem die Autoren die Gründe für dessen Platzierung nennen.Apple erhielt 2018 aufgrund mannigfaltiger Produktinnovationen den Spitzenplatz in der Aufzählung. Seinerzeit begründete das Redaktionsteam seine Wahl mit den AirPods, mit Augmented Reality und dem iPhone X, das 2017 das Licht der Welt erblickte. Dieses Jahr steht ein chinesischer Anbieter auf Platz 1: Meituan Dianpin. Die Plattform bündelt die Buchung und Bereitsstellung von allerlei Dienstleistungen vom Lieferdienst über Hotelübernachtungen bis hin zu Kinokarten. 22,7 Milliarden Transaktionen habe das chinesische Unternehmen 2018 abgewickelt – 1783 pro Sekunde.Dank der niedrigen Platzierung fällt der Erklärungstext zu Apples Innovationskraft kurz aus. Das eindrucksvollste Produkt des Unternehmens im Jahr 2018 sei weder ein Smartphone noch ein Tablet gewesen, heißt es dort. Der Prozessor A12 Bionic gab den Ausschlag für den Listenplatz. Er stelle industrieweit den ersten 7-nm-Chip dar und seine 6,9 Milliarden Transistoren lieferten eine „dramatisch“ höhere Leistung und niedrigeren Energieverbrauch. Der A12 Bionic ermögliche es Apple, trotz sinkender Verkäufe, „eine ganz neue Generation von unwiderstehlichen Erlebnissen zu schaffen.“Die Einordnungen geschehen durch die Bewertungen von Fachjournalisten und sind ihrer Natur nach subjektiv. Dennoch erscheinen viele Entscheidungen des Gremiums nachvollziehbar. Dass Apple 2018 nicht gerade ein Innovationsfeuerwerk gezündet hat, mag kaum jemand bestreiten. Vermutlich kann man von dem Konzern in Cupertino auch nicht erwarten, dass er jedes Jahr revolutionäre Technologien präsentiert. Seine exoribtant gestiegenen Entwicklungsausgaben zeigen auch, dass es immer aufwendiger wird, überhaupt große Innovationssprünge zu machen. Es bleibt spannend, welche Neuerungen Apple in diesem Jahr präsentiert. Eventuell steigt der iPhone-Hersteller dank dieser nächstes Jahr wieder höher in der Liste der weltweit innovativsten Unternehmen.