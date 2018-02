Das innovativste Unternehmen der Welt: Apple führt Innovationsranking 2018 an

Wegweisend bei der Integration von Software und Hardware

Fast Company hat das jährliche Top-50-Ranking der innovativsten Firmen der Welt herausgegeben. In diesem Jahr geht die Spitzenposition erstmals seit 2012 wieder an Apple. Zur Begründung heißt es, 2017 habe der Konzern gleich mehrere zukunftsweisende Produkte und Technologien vorgestellt. Dazu zählen natürlich das iPhone X, aber auch die AirPods, die Apple Watch Series 3 und das Framework für Erweiterte Realität ARKit, das im Rahmen von iOS 11 auf die Geräte der Kunden kam.Wichtiger für die Entscheidung waren aber grundsätzliche Herangehensweisen, wie beispielsweise die nahtlose Verquickung von Software und Hardware. Insbesondere die eigenproduzierten Chips stießen bei den Juroren auf Begeisterung: So seien die A-Chips des iPhones perfekt an das Betriebssystem iOS mit den entsprechenden Apps, sowie das iPhone-Display, den Touch-Sensor und die verbaute Kamera angepasst. Weiterhin überzeuge Apple durch Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz, die der Konzern ohne Aufgabe der Privatsphäre von Kunden vorantreibe. Schließlich sei Apple auch im Entertainment-Sektor rund um Apple Music und mögliche TV-Serien auf dem Vormarsch und helfe durch CareKit und ResearchKit bei der medizinischen Versorgung.Im vergangenen Jahr musste sich Apple Im Innovationsranking noch mit Platz 4 zufrieden geben, hinter Amazon, Google und Uber. Letztere beiden finden sich in diesem Jahr gar nicht mehr in den Top 50, Amazon landet auf Platz 5. Die Folgeplätze nach Apple nehmen Netflix, Square und Tencent ein. Als Apple-Konkurrent findet sich auf Platz 9 noch der schwedische Musikstreamingdienst Spotify.Aufgeschlüsselt nach Sektoren landet Apple im Bereich »Consumer Electronics« ebenfalls auf Platz 1, vor Amazon, Nintendo, Peloton, Sony, Lego, Ring, Eight, AMD und Rylo. Anders als letztes Jahr kommt Cupertino in keinem anderen Sektor in die Top 10, 2017 gab es noch eine Positionierung im Bereich »Health«.Weiterführende Links: