Apple vor Amazon und Alphabet

Apple führt zum elften Mal in Folge die von Fortune veröffentlichte jährliche Wertung der meistbewunderten Unternehmen der Welt an. Der Konzern liegt in jeder Kategorie vorne, aus der sich das Gesamtergebnis zusammensetzt. Dazu zählen die Qualität der Produkte, Dienste und Führungspersönlichkeiten; zudem die weltweite Wettbewerbsfähigkeit, das Innovationsvermögen, der Umgang mit der sozialen Verantwortung, die Bonität und die Nutzung des Geschäftseigentums.Hinter Apple folgt zum weiten Mal hintereinander Versandriese Amazon. Den dritten Platz belegt Googles Muttergesellschaft Alphabet. Das Holding-Unternehmen Berkshire Hathaway von Warren Buffett und die Kaffee-Kette Starbucks vervollständigen die Top 5. Die Positionen 6 bis 10 belegen Walt Disney, Microsoft, Southwest Airlines, FedEx und JPMorgan Chase.Die Rangliste setzt sich aus der Einschätzung von rund 3.900 Führungspersonen, Direktoren und Marktexperten zusammen, die jeweils die 10 ihrer Meinung nach bewundernswertesten Unternehmen auflisten. Insgesamt stand ein Pool von 680 der einnahmestärksten Unternehmen diverser Branchen zur Wahl.