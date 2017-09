Apple bewirbt iOS 11 in iOS 10

Wer regelmäßig Apple-Nachrichten verfolgt, weiß natürlich längst Bescheid, dass Apple sehr bald ein großes iOS-Update veröffentlicht und iOS 11 freigibt. Wer davon immer noch nichts mitbekommen hat, wird jetzt von Apple direkt darauf hingewiesen. Apple begann nämlich in dieser Woche damit, via Tipps-App Push-Nachrichten an Nutzer zu schicken und einzelne neue Funktionen vorzustellen. Derzeit gibt es unter anderem Übersichten zum neuen Kontrollzentrum, der "Beim Fahren nicht stören"-Funktion und der neuen Dateien-App. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum nennt Apple noch nicht, dieses wird aller Wahrscheinlichkeit nach aber am nächsten Dienstag bekannt.Die von Apple präsentierten Tipps erhalten jeweils auch ein kurzes Video, um die Funktionen im Einsatz sehen zu können. Ausschließlich auf dem iPad stellt Apple zusätzlich noch die neuen Möglichkeiten des Multitaskings vor, also das überarbeitete Dock, Drag&Drop zwischen Apps sowie die verbesserte Zusammenarbeit mit der Notizen-App mit dem Apple Pencil. iOS 11 lässt sich auf fast allen Geräten installieren, die momentan auch mit iOS 10 betrieben werden können - lediglich iPhone 5 und iPhone 5c sowie das iPad der vierten Generation fallen aus der Liste. Rechenintensive Funktionen wie das ARKit verlangen allerdings mindestens ein iPhone 6s.