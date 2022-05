Apple Watch Series 8: Renderbilder zeigen neues „Flat Edge“-Design (mit Video)

Leaker: Apple Watch Series 8 erhält neues Design



Quelle: Front Page Tech / RendersByIan

Jon Prosser veröffentlicht neuen Renderbilder der Uhr

Die Erwartungen an die Apple Watch Series 7, welche Apple beim „California Streaming“-Event im September vergangenen Jahres vorstellte, waren im Vorfeld ziemlich groß. Neben technischen Neuerungen wie zusätzlichen Sensoren rechneten Analysten, Branchenbeobachter und Leaker vor allem mit einem neuen Design, welches an die Formensprache von iPhone 12 und iPhone 13 angelehnt sein sollte. Daraus wurde bekanntlich nichts: Abgesehen von leicht geschrumpften Rändern und folglich etwas größeren Displays sowie einer dank des S7-Chips verbesserten Performance unterschied sich die neue Generation nicht grundlegend von der Vorgängerin.Beobachter vermuteten seinerzeit, dass Apple für die Apple Watch Series 7 ursprünglich zwar weitreichende Veränderungen insbesondere beim Design geplant hatte, wegen Produktionsproblemen der Fertigungspartner aber umdisponieren musste. Glaubt man dem Leaker ShrimpApplePro, dann hat das kalifornische Unternehmen die Schwierigkeiten mittlerweile überwunden. Auf Twitter verkündete er unter Berufung auf nicht namentlich genannte Informanten, die voraussichtlich im Herbst dieses Jahres erscheinende Apple Watch Series 8 werde nunmehr das eigentlich bereits für das aktuelle Modell vorgesehene „Flat Edge“-Design aufweisen. Das Display soll ihm zufolge ebenfalls über eine vollständig ebene Oberfläche verfügen. Seinen Tweet ergänzte ShrimpApplePro durch einen Seitenhieb auf Jon Prosser, der im Vorfeld des „California Streaming“-Events einer der namhaftesten Verfechter der Design-Änderung der Apple Watch Series 7 war: „Guess what is going flat this year @jon_prosser“.Jon Prosser reagierte prompt auf den Tweet und veröffentlichte auf YouTube ein neues Video. Darin wies er zunächst darauf hin, dass er im Sommer 2021 durchaus erklärt habe, die Design-Änderung könne tatsächlich erst bei der Apple Watch Series 8 anstehen. Der bekannte Leaker hält aber die Prognose von ShrimpApplePro für korrekt. Er erstellte daher im Zusammenarbeit mit dem Konzeptkünstler Ian Zelbo einige neue Renderbilder, welche das von ihm erwartete Design der Apple Watch Series 8 zeigen. Prosser hat die neue Uhr nach eigenen Angaben bereits gesehen, diese Aussage lässt sich aber naturgemäß nicht unabhängig überprüfen. Möglicherweise handelt es sich ihm zufolge allerdings nicht um das „normale“ Modell der kommenden Smartwatch aus Cupertino, sondern um die „Rugged“-Ausführung für Sportler.