Apple Watch: Zusätzliche Gesundheits-Sensoren kommen erst in einigen Jahren, sagt Mark Gurman

Experten rechnen bei Apple Watch Series 8 mit neuen Sensoren

Gurman: Zusätzliche Module erst in einigen Jahren

Die im Herbst vergangenen Jahres erschienene Apple Watch Series 7 stellt in den Augen zahlreicher Beobachter lediglich ein moderates Update des Vorgängermodells dar. Die aktuelle Ausgabe des Handgelenkscomputers aus Cupertino unterscheidet sich hinsichtlich der Performance kaum von der Apple Watch Series 6. Auch bei der Ausstattung mit gesundheitsbezogenen Sensoren blieb bekanntlich alles beim Alten. Etliche der von Analysten und Leakern im Vorfeld der Präsentation veröffentlichten Prognosen erwiesen sich somit als unzutreffend.Apple-Experten konzentrieren sich mittlerweile auf die Ausstattung der Apple Watch Series 8, welche im Herbst dieses Jahres erscheinen dürfte. Apple werde der nächsten Generation neue Sensoren spendieren, war in den vergangenen Wochen mehrfach zu hören. In Frage kommen Analysten zufolge unter anderem ein Temperatursensor, eine Komponente zur Ermittlung des Blutdrucks und die nichtinvasive Ermittlung der Blutzuckerwerte. Ein Sensor für die Glukose-Bestimmung könnte Apple im Sommer dieses Jahres zur Verfügung stehen, der Zulieferer Rockley Photonics kündigte die Auslieferung entsprechender Module für Juni 2022 an (siehe ).Mark Gurman rechnet hingegen mittlerweile nicht mehr damit, dass bereits die Apple Watch Series 8 über zusätzliche Gesundheits-Sensoren verfügen wird. Der bekannte Bloomberg-Journalist und Apple-Experte geht hingegen davon aus, dass deren Integration in den smarten Zeitmesser aus Cupertino noch länger auf sich warten lässt. Apple arbeite zwar an drei neuartigen Sensoren zur Ermittlung von Vitalfunktionen, schreibt er in seinem jüngsten Newsletter mit dem Titel Power On . Die Bestimmung der Körpertemperatur habe Apple ursprünglich für dieses Jahr geplant, diese werde aber voraussichtlich verschoben. Von der Blutdruckmessung sei man mindestens noch zwei oder drei Jahre entfernt. Erheblich länger könne es sogar dauern, bis die Apple Watch über einen Sensor für die nichtinvasive Ermittlung der Blutzuckerwerte verfüge, so Gurman. Er wäre nicht überrascht, wenn dieses Modul erst gegen Ende der laufenden Dekade in den Handgelenkscomputer aus Cupertino Einzug hielte.