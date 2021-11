Apple Watch: Patentantrag enthüllt Flat-Edge-Design

Patent mit rechteckigem Display der Apple Watch

Produktionsschwierigkeiten mit dem flachen Design?

Im Vorfeld der Präsentation der Apple Watch Series 7 waren etliche Gerüchte zu vernehmen – die meisten davon beschäftigten sich mit einem generalüberholten Design der Uhr: Leaker erklärten, Apple sehe ein „Flat Edge“-Design für das neue Modell vor – angesichts der Formsprache beim iPad Pro und dem iPhone 12 erschien das durchaus plausibel. Als treffsicher erwiesen sich die Prognosen der Leaker allerdings nicht: Zwar nahm Cupertino Änderungen am Bildschirm der aktuellen Baureihe vor, diese fielen aber weit behutsamer aus als vermutet – markante flache Kanten oder gar ein rechteckiges Display sind weiterhin nicht zu sehen. Nun zeigt ein bereits im Jahr 2020 eingereichter Patentantrag, dass Apple wohl tatsächlich mit einem radikalen Designwechsel liebäugelte.Der „Wearable Electronic Device with Glass Shell“ genannte Patentantrag ging bereits im Mai 2020 bei der zuständigen US-Behörde ein. Besonders viel Aufmerksamkeit schenkte das Unternehmen dem Gehäuse der im Antrag beschriebenen Smartwatch, welches als „Schale“ bezeichnet wird. Von vorne betrachtet bilde das Gehäuse eine rechteckige Form, die Seitenwände der Schale können der Patentanmeldung zufolge gekrümmt und abgerundet, aber auch flach sein. Auch zu den Übergängen äußert sich Apple im Antrag: Diese können scharfkantig, abgeschrägt oder gekrümmt sein.Die dem Antrag beigefügten Skizzen sind allesamt eindeutig: Das Gehäuse und das eigentliche Panel sind stets rechteckig – also ähnlich den Prognosen für die Apple Watch Series 7. Möglicherweise musste das Unternehmen von dem gewünschten Design Abstand nehmen, weil es mit Komplikationen einherging – wir berichteten über einschlägige Meldungen in dieser Sache. Nikkei Asia erklärte, dass die Kleinserienfertigung der Series 7 mit beträchtlichen Problemen einhergegangen sei. Unklar ist, ob Apple möglicherweise doch an Flat Edge festhält – und an einem künftiges Modell mit abgeflachten Kanten und rechteckigem Bildschirm arbeitet.