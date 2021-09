Apple Watch Series 7: Kein neuer Chip, Hardware-ID der Series 6 – musste Apple umdisponieren?

Gleicher Chip – und nicht einmal neue Hardware-Nummer

Man muss schon genau auf die Suche gehen, um Neuerungen der Apple Watch Series 7 ausfindig zu machen. Das Display wuchs, die Kanten sind etwas stärker abgerundet, der Akku lädt schneller, ansonsten handelt es sich hingegen um ein ziemlich übersichtliches Upgrade. Im Vorfeld hatte man mit deutlich größeren Neuerungen gerechnet. Wie gestern bereits diskutiert: In den letzten Jahren waren Design-Leaks zu grundlegenden Umstellungen nahezu immer akkurat. Ganz gleich, um welche Baureihe es sich handelte, normalerweise trafen die vorab zirkulierenden Renderings bzw. Schemazeichnungen zu. Dass in diesem Jahr hingegen das erwartete Redesign ausblieb und keiner der Leaks recht behielt, nährt immer stärker den Verdacht, Apple habe während der Entwicklungsphase komplett umdisponieren müssen.Leaker und Software-Spezialist Guilherme Rambo stößt nun in dasselbe Horn und führt Belege für seine Vermutung an. Blickt man auf Apples interne Nummerierung, so sieht Apple in der Apple Watch Series 7 eben keine Hardware-Generation. Die Modellnummer ist nämlich nicht wie erwartet "Watch7,1", stattdessen bleibt Apple bei "Watch6," – also bei der Bezeichnung der Apple Watch Series 6. Der Grund, warum Apple diesmal kein Wort zur Leistung verlor, ist daher ebenfalls schnell ausgemacht.Einen neuen Systemchip verbaut Apple nämlich nicht, es handelt sich weiterhin um den S6, welcher bereits im letzten Jahr vorgestellt wurde. Auch der bekannte Entwickler Steve Troughton-Smith führt in einem Tweet an, wie marginal die Verbesserungen der Series 7 sind. Um mehr als ein "Gehäuse-Tweak" handle es sich kaum.Blickt man auf die Berichte im Vorfeld, wonach Apples Fertigungspartner mit massiven Produktionsproblemen zu kämpfen hatten, scheint die Theorie "Notfalllösung" nicht allzu weit hergeholt. Guilherme Rambo dazu: Die Tatsache, dass Apple nicht einmal eine neue Modellnummer wählte, könnte auf nicht zu behebende Probleme während der Entwicklung hindeuten – weswegen das Unternehmen improvisieren musste. Als Apple schon einmal den Systemchip weitgehend unverändert ließ (S4 und S5 verfügten über die gleiche CPU), gab es übrigens dennoch eine neue Hardware-ID. Der späte Termin zur Markteinführung, Apple nannte nur "im Herbst" und kein konkretes Datum, ist ebenfalls ein Indiz darauf, dass nicht alles nach Plan verlief.