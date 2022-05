Kuo: Apple Watch Series 7 sollte Körpertemperatur ermitteln – Feature eventuell für Series 8 geplant

Apple Watch Series 7 ohne Erfassung der Körpertemperatur – Algorithmus ungenügend

Große Herausforderung für Apple – und andere

Im Vorfeld der Apple Watch Series 7 waren einige Gerüchte im Umlauf, die ein deutlich verändertes Design der Uhr nahelegten und Hoffnung auf einige weitere gesundheitsbezogene Features machten. Das finale Produkt blieb daher für viele hinter den Erwartungen zurück: Das Display wuchs zwar ein wenig an, das Gerät zeigt sich robuster und die Schnellladefunktion geht für viele mit einem hohen praktischen Nutzen im Alltag einher, insgesamt sind die Veränderungen aber einigermaßen gering. Der Analyst Ming-Chi Kuo behauptet nun, dass ein Feature gestrichen werden musste, das möglicherweise in der kommenden Generation Einzug hält.Sturzerkennung, Ein-Kanal-EKG, Schlaftracking und die Messung des Blutsauerstoffs: Der Apple Watch Series 7 mangelt es nicht an Funktionen, die für fitnessbegeisterte und gesundheitsbewusste Nutzer einen echten Mehrwert darstellen. Allerdings findet sich auf der Wunschliste vieler Anwender noch so einiges mehr: Tatsächlich arbeite Apple einigen Branchenberichten zufolge bereits an Sensoren, um den Blutdruck zu erfassen und die Glukose-Werte zu ermitteln. So mancher Nutzer würde zudem daran Gefallen finden, wenn die Smartwatch die Körpertemperatur bestimmen könnte.Laut dem Marktexperten Ming-Chi Kuo plante Apple diese Funktion mit der aktuellen Baureihe umzusetzen: Der hierfür notwendige Algorithmus habe jedoch nicht den Anforderungen des Unternehmens entsprochen. Das Feature sei noch vor Eintritt des Produkts in die „Engineering Validation Test“-Phase gestrichen worden. In dieser Phase kommen mögliche Probleme bei der Massenfertigung eines Produkts zum Vorschein.Der Analyst hält es für denkbar, dass Apples kommendes Flaggschiffmodell, die Series 8, über entsprechende Sensoren zur Erfassung der Körpertemperatur verfügt. Hierfür müsse allerdings der Algorithmus den Anforderungen des Konzerns genügen. Da die Hauttemperatur je nach Umgebung variiere, spiele der Algorithmus eine so zentrale Rolle. Kuo zufolge stelle ein solches Feature aber auch die Konkurrenz vor Probleme: Samsung hadere ebenfalls mit der Implementierung dieser Funktion für die Galaxy Watch 5.