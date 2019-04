Apple Watch 5 – Display und weitere vage Gerüchte

Schlaf und Gesundheit

Display-Hersteller gefunden

Auch in diesem Jahr wird Apple wohl wieder eine neue Generation der Apple Watch präsentieren. Konkrete Gerüchte sind zwar noch dünn gesät, anhand bisheriger Informationsschnipsel lassen sich aber dennoch einige Vorhersagen treffen. Als sicher gilt beispielsweise, dass nach der weitreichenden Design-Umstellung des Vorjahres mit deutlich größeren Displays für dieses Jahr kein vergleichbar großer Schritt ansteht. Stattdessen ist von weitgehend gleicher Optik auszugehen.Mehrfach durch die Gerüchteküche ging zudem Schlaftracking – doch auch zwei Jahre nach der Übernahme von Beddit scheint Apple noch nicht weit genug zu sein. Vor allem der hohe Energiebedarf gilt als Herausforderung, zumal Nutzer ihre Uhr meistens nachts auch auf die Ladeschale legen wollen. Dass Apple allerdings andere Health-Funktionen präsentiert, gilt als sicher. Der Fitness- und Gesundheitsmarkt wurde für Apple enorm wichtig, weswegen die kommende Apple Watch (oder watchOS 6) detailliertere Analysen bieten soll.Einige Spekulationen rankten sich um die eingesetzte Display-Technologie, denn Apple-Patente wiesen auf flexible MicroLED-Panele hin. Einem aktuellen Bericht zufolge hat sich Apple nun für einen Display-Zulieferer entschieden, Japan Display beauftragt und damit auch OLED statt MicroLED als Technologie festgelegt. Momentan dominieren Samsung und LG den Markt, die beide frühzeitig in OLED investierten. Japan Display verpasste den Start hingegen und kam daher auch für Apple erst einmal nicht mehr in die Enge Auswahl. Mit der Apple Watch 5 soll sich das aber ändern, denn Reuters zufolge ist der finanziell angeschlagene Hersteller ab Herbst Apples erste Wahl. Noch unbekannt bleibt, welchen Anteil am Gesamtvolumen Japan Display abgreifen konnte. Einschätzungen zufolge dauert es mindestens noch ein Jahr, bis Apple auf MicroLED setzen kann – obwohl Apple seit Jahren intensiv daran forscht.