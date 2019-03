iPhone X, Touch Bar und gewebte Bänder – 41 neue Apple-Patente

MacBook Pro mit Touch Bar



Illustration im Patentantrag Illustration im Patentantrag

Gewebte Armbänder

Sonstige Patente

Einen ganzen Schwung an Technologien sowie Designs hat das US-Patentamt in dieser Woche bestätigt und Apple zugesprochen. In der langen Aufstellung befinden sich unzählige Patentschriften, die von einzelnen Produktaspekten bis hin zu kompletten Produkten reichen. Rund eineinhalb Jahre nach Vorstellung des iPhone X steht das Design beispielsweise nun unter Schutz. Apple geht dabei auf markante Design-Aspekte des Smartphones ein, allem voran auf die Vorderseite mit der Aussparung für das Kamerasystem. Auch die Positionierung der rückseitig angebrachten Dual-Kamera ist Bestandteil des Antrags.Noch ein weiteres zentrales Design-Patent hält Apple ab sofort. Dieses beschreibt Funktion und Gestaltung der interaktiven Touch-Leiste, wie man sie seit Herbst 2016 beim MacBook Pro kennt. Bezeichnet ist die Patentschrift eher neutral als "Electronic device with pair of display screens or portions thereof each with graphical user interface" – in der Darlegung selbst nennt Apple aber explizit das neue, mit Touch Bar versehene MacBook Pro. Auf den beigelegten Schemazeichnungen ist ebenfalls gut zu erkennen, auf welches Baukonzept Apple abzielt.Zwei andere Patentschriften drehen sich um die Apple Watch, genauer gesagt um bestimmte Armbänder. Apple ließ nicht nur die Fertigungsweise gewebter Armbänder schützen, sondern auch das Design zusammen mit der Smartwatch. Interessanterweise zeigt Apple ein Modell, das derzeit gar nicht zu haben ist – nämlich mit herkömmlicher Schließe anstatt per Schlaufenverschluss. Eingereicht wurde der Antrag im Dezember 2017.Die zahlreichen weiteren Patente umfasse ganz unterschiedliche Themenbereiche. Neben Inventarverwaltung in Geschäften behandelt Apple auch Handschrifterkennung, Synchronisation von Streams, Echtzeiterkennung von Steuergesten, thermische Regulierung eines Grafikchips durch Anpassung der Renderqualität, Kryptografie-Methoden sowie Displaykonstruktionen.