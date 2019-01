Apple expandiert im Gesundheitswesen - 400 Prozent mehr Stellenausschreibungen

Größter Beitrag von Apple zur Menschheit

Stellenausschreibungen seit 2017 um 400 Prozent gestiegen

Bereits jetzt ist Apple im Gesundheitswesen sehr aktiv: Die Apple Watch unterstützt aktiv Kunden, einen gesünderen Lebensstil zu führen. Durch die bisher nur in den Vereinigten Staaten aktive EKG-Funktion der Apple Watch Series 4 kann Herzkrankheiten frühzeitig identifizieren. Über die Health-App bietet der Konzern ferner eine digitale Gesundheitsakte an, in der Diagnosen, Laborberichte und Patientenstammdaten gesammelt werden.Schon länger gibt es Gerüchte, dass Apple an Glukose-Sensoren zur kontinuierlichen Überwachung des Blutzuckers für Diabetes-Erkrankte forscht. Auch arbeitet das Unternehmen derzeit an Kooperationen mit US-Krankenkassen , um die Apple Watch Versicherten günstiger oder gar kostenlos zur Verfügung zu stellen.In eine kürzlich erschienenen Interview sagte Cook sogar, dass der Health-Bereich die Sparte sei, der als "größter Beitrag von Apple zur Menschheit" in Erinnerung bleiben werde – dies ist definitiv so auszulegen, dass Apple noch großes in diesem Marktsegment vorhat.Der Health-Bereich scheint bei Apple stark zu expandieren – Im Oktober 2017 fanden sich 15 offene Stellenangebote in Apples eigener Stellenbörse – gut ein Jahr später sind 75 Stellen zu besetzen, wie Thinknum ermittelte.Dabei entfallen 32 Stellen auf "Software und Dienste", 20 Stellen auf Hardware und die restlichen 23 verteilen sich gleichmäßig auf interne Unternehmensfunktionen, Marketing und Design.Schon in der Vergangenheit war zu beobachten, dass Jahre vor der Vorstellung größerer Neuerungen ein starker Anstieg der Belegschaft im betreffenden Sektor oder gar Konzernweit zu verzeichnen war. Cook wird sich seine Aussage in dem Interview gut überlegt haben – wahrscheinlich erfährt man erst in einigen Jahren, mit welchen Produkten und Diensten sich Apple im Gesundheitssektor weiter aufstellt.