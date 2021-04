Apple TV+ weit abgeschlagen: Marktanteil deutlich hinter anderen Anbietern in Deutschland

Apple TV+ nur auf Platz fünf

Ähnliches Bild in den USA

Beim Launch des Video-on-Demand-Dienstes Apple TV+ war der Katalog an Serien und Filmen noch ziemlich überschaubar: Mittlerweile findet sich bereits eine recht breite Auswahl an unterschiedlichen Genres sowie Themen auf der Plattform. Rein quantitativ liegt der Service trotzdem um Längen hinter Netflix und Amazon – und nimmt auch kommerziell nicht so recht an Fahrt auf. Neue Statistiken zeigen die Marktanteile der einzelnen Anbieter in Deutschland. Apple TV+ fristet hierzulande ein Nischendasein – und muss sich vier anderen Plattformen geschlagen geben. JustWatch legt Zahlen für die gemessene Nutzung von Streaming-Services im ersten Quartal dieses Jahres vor. Unangefochten an der Spitze liegen Amazon Prime Video mit 34 Prozent und Netflix mit 32 Prozent Marktanteil. Mit deutlichem Respektabstand folgt Disney+: Der Plattform gelingt es damit, den vierfachen Marktanteil von Apple TV+ auf sich zu vereinen, was eine durchaus bemerkenswerte Leistung darstellt. Apples Streamingdienst war in Deutschland knapp vier Monate vor Disney+ an den Start gegangen. Auf dem vierten Platz rangiert Sky mit den Angeboten Sky Go sowie Sky Ticket. Joyn muss sich mit einem Marktanteil von drei Prozent zufriedengeben, der von der RTL bereitgestellte Service TVNOW dümpelt gar bei einem Prozent dahin.Ein genauer Blick auf die ersten drei Monate im Jahr 2021 zeigen aber, dass auch die beiden Platzhirsche ein wenig schwächeln: So mussten Prime Video und Netflix im März Marktanteile an die Konkurrenz abgeben, während sich Disney+ im Aufwärtstrend befindet. Auch Sky und Apple TV+ konnten geringfügig zulegen:In den USA sieht die Lage für die Apple-Plattform übrigens kaum anders aus (siehe ): Jenseits des Atlantiks punktet vor allem Netflix und der hierzulande weitgehend unbekannte Anbieter Hulu beansprucht Platz drei für sich. Apple TV+ muss sich mit einem ähnlich niedrigen Marktanteil begnügen. Gründe für das schlechte Abschneiden der Plattform nennt JustWatch nicht. Neben dem spärlich ausgestatteten Katalog und der etwas sperrigen Benutzeroberfläche mangelt es bisweilen auch an Zugangsmöglichkeiten: Gerade ältere TV-Geräte bieten keine App für die Plattform und müssen entsprechend nachgerüstet werden.