Apple TV+: Cupertino möchte mit mehr Spielfilmen überzeugen

The Crowded Room

Apples hauseigenes Video-on-Demand-Angebot scheint nicht so recht in Fahrt zu kommen: Zwar finden sich sehr hochwertig produzierte Inhalte bei Apple TV+, allerdings ist der Katalog noch immer ziemlich klein. So verwundert es auch nicht, dass der Marktanteil für die Plattform in den USA bei etwa drei Prozent herumdümpelt. Auch die Zahlungsbereitschaft lässt zu wünschen übrig: Etwa zwei von drei Abonnenten beziehen den Dienst kostenfrei und 30 Prozent davon zeigen sich nicht bereit, nach Ablauf der Probephase für TV+ zu bezahlen. Nun versucht Cupertino, das Angebot vor allem auf Spielfilme auszuweiten.Wer den Katalog von TV+ durchforstet, wird vor allem auf viele Serien stoßen: Neben dem unkonventionellen Neuzugangfinden sich Inhalte, die nahezu alle Genres abdecken: Für Anhänger spannungsgeladener Unterhaltung hält Cupertino beispielsweiseundbereit, Humorvolles gibt es unter anderem in Gestalt der preisgekrönten Serie. Bei Spielfilmen sieht die Lage hingegen etwas dürftig aus: Nur wenige Filme wieundbereichern das Angebot. Einem Bericht von The Information zufolge möchte Cupertino nachlegen: So habe das Unternehmen mitgeteilt, mehr als zehn bis zwölf Eigenproduktionen pro Jahr veröffentlichen zu wollen, um mit Konkurrenten wie Netflix, Hulu und Disney+ besser mithalten zu können. Zudem heuerte Apple Jessie Henderson an, die zuvor bei HBO Max für das Angebot an Spielfilmen verantwortlich zeichnete.Mit Blick auf die Inhalte der kommenden Monate zeigt sich, dass erneut Serien vorherrschend sind:handelt von der wahren Geschichte des Eddie Gallagher, der als Kriegsverbrecher angeklagt und anschließend freigesprochen wurde. Die vier Episoden sollen laut Variety ab Herbst bereitstehen. Ebenfalls ab Herbst verfügbar:mit dem aus derbekannten Moderator. The Hollywood Reporter zufolge wird Stewart pro Folge ein Thema behandeln, das breit diskutiert wird. Außerdem produziert Apple gerade die ersten zehn Folgen der ersten Staffel der Anthologie-Serie: Im Mittelpunkt stehen die Erlebnisse von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Einen Termin für die Veröffentlichung dieser Serie gibt es bislang nicht.