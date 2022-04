Apple TV+: „Metropolis“ erhält Umsetzung als Serie, Trailer zur zweiten Staffel von „Teheran“

Coda

Seit November 2019 steht Apples hauseigener Video-on-Demand-Dienst für Abonnenten zur Verfügung. Ein gesonderter Obolus fällt für viele Kunden nicht an: Viele nutzen den Service im Rahmen einer der zahlreichen kostenlosen Probeangebote, außerdem erhalten Studenten kostenlosen Zugriff auf Apple TV+, wenn sie Apple Music in Anspruch nehmen. Mittlerweile finden sich auf der Plattform aber etliche nennenswerte Produktionen, welche das Interesse von Neukunden wecken könnten: Zuletzt sorgte der Spielfilmfür Aufsehen, weil er drei Oscars erhielt – darunter auch in der Kategorie für den besten Film (siehe hier ). Nun möchte Apple mit der Serieeinen ähnlichen Coup landen.Fritz Langs im Jahr 1927 veröffentlichter Stummfilmlöste damals alles andere als Begeisterungsstürme aus: Kritiker monierten das aus ihrer Sicht klischeebeladene Drehbuch und der Zuspruch aus dem Publikum blieb ebenfalls aus. Heute gilt das Werk vielen nicht zuletzt aufgrund seines ästhetischen Anspruchs und der ambitionierten Produktion als Meilenstein der deutschen Filmgeschichte. Der Regisseur Sam Esmail () bedient sich dieser Vorlage und wird diese für Apple TV+ in eine achtteilige Serienadaption umsetzen. Nun werden weitere Details bekannt: Als Drehort fungiert das australische Melbourne, die Kosten belaufen sich auf insgesamt 188 Millionen australische Dollar (etwa 128 Millionen Euro). Die Dreharbeiten starten voraussichtlich Anfang 2023 in den Docklands Studios.Die israelische Spionageserieerhielt Ende 2020 ihr Staffelfinale – seitdem mussten sich Fans mit einigen vagen Informationen zum weiteren Episoden begnügen. Nun teilte Apple den Trailer zur zweiten Staffel auf YouTube:Die bekannte Schauspielerin Glenn Close spielt eine mysteriöse Frau, welche der Protagonistin zur Hilfe eilt. Allzu lange müssen sich Abonnenten von Apple TV+ nicht mehr gedulden: Am 6. Mai dieses Jahres erscheinen die ersten zwei Folgen der acht Episoden umfassenden zweiten Staffel.