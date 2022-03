Oscar-Triumph für Apple TV+: Coming-of-Age-Drama "Coda" gewinnt Auszeichnung als bester Film

Hörender Teenager in einer gehörlosen Familie

Zwei weitere Oscar-Auszeichnungen für Coda

Das bei Apple TV+ verfügbare Werk "Coda" hat bei den Academy Awards 2022 den Oscar für den besten Film gewonnen. Dem Unternehmen aus Cupertino gelingt damit Historisches: Coda ist der erste Film eines Streamingdienstes, der den Preis in der prestigeträchtigen Kategorie erhält. In den letzten Jahren waren zwar schon Filme von anderen Streaming-Anbietern –wie das Netflix-Drama "Roma" – für die Auszeichnung des besten Films nominiert, doch gewinnen konnte sie vor Apple noch kein anderer entsprechender Abo-Service. Damit setzte sich der Apple-Film gegen Konkurrenten wie "Dune", "The Power of the Dog" und "Belfast" durch.Coda ist ein Remake des französischen Films "La Famille Bélier" (2014). Apple erwarb die Rechte für kolportierte 25 Millionen US-Dollar, nachdem der Film auf dem Sundance Film Festival 2021 seine Premiere gehabt hatte. Das von Vendôme Pictures und Pathé Films produzierte Werk ist ein Coming-of-Age-Drama, dessen Protagonistin die 17-jährige Ruby Rossi (Emilia Jones) ist. Der Titel "Coda" spielt auf den Begriff aus der Gehörlosen-Kultur an, der hörende Kinder gehörloser Eltern bezeichnet.Ruby Rossi ist das einzige hörende Mitglied unter ansonsten gehörlosen Familienmitgliedern. Ihr Traum ist eine Gesangskarriere, doch gleichzeitig fühlt sie sich ihrer Familie verpflichtet – unter anderem hilft sie ihren Eltern und ihrem Bruder als Dolmetscherin. Zudem ist ihre Arbeit im Familienbetrieb (zusätzlich zur Schule) essenziell für dessen Fortbestehen. So entsteht ein Konflikt zwischen ihrem Karriereziel und der Loyalität gegenüber ihrer Familie, der sich im Film immer mehr zuspitzt.Außer für den besten Film gewann Coda auch noch Oscar-Auszeichnungen in zwei anderen Kategorien: bestes adaptiertes Drehbuch (Siân Heder) und bester Nebendarsteller (Troy Kotsur). Coda triumphierte damit in allen Kategorien, in denen der Film bei den Academy Awards nominiert war.Apple-CEO Tim Cook nahm persönlich als Gast an der Oscar-Verleihung teil. Per Tweet drückte er seine Freude über den Erfolg aus. Coda sei ein besonders schöner Film, der eine Botschaft der Hoffnung bereithalte, so Cook.