Apple TV+: Harrison Ford und Jason Momoa in neuen Serien +++ Apple zieht Gebote auf Will Smiths Biopic zurück

Apple TV+ machte in den vergangenen Wochen immer wieder auf sich aufmerksam – im Guten wie im Schlechten: Das Dramagewann einen Oscar für den besten Film – noch nie zuvor erhielt die Produktion eines Streamingdienstes den begehrten Preis. Andererseits häufen sich die Beschwerden einiger Filmschaffender über Apples Zugang zum Filmgeschäft: Viele Mitarbeiter seien mit den Eigenheiten der Branche kaum vertraut, was Produzenten in ihrer Arbeit behindere (siehe hier ). Dessen ungeachtet scheint der Dienst mehr und mehr Schauspielgrößen anzuziehen.Einem Bericht von Deadline zufolge wird der Hollywood-Schauspieler Harrison Ford eine der Hauptrollen in der zehnteiligen Comedy-Serieübernehmen. Diese handelt von einem trauernden Psychotherapeuten (gespielt von Jason Segel), welcher sich immer weniger an Regeln und den ethischen Vorgaben seines Berufs hält und seinen Klienten direkt mitteilt, was er von ihnen hält. Laut Deadline schlüpft Ford in die Rolle des Dr. Phil Rhodes, welcher ein bodenständiger sowie scharfsinniger Psychiater ist und als Pionier der kognitiven Verhaltenstherapie gilt. Er muss sich mit seiner ihm fremd gewordenen Familie und aufdringlichen Freunden herumschlagen.Laut Variety gab Apple zudem eine neue Serie namensmit Jason Momoa, bekannt aus dem ebenfalls bei Apple TV+ erschienenen, in Auftrag.beleuchtet die Vereinigung und Kolonialisierung Hawaiis aus Sicht der indigenen Bevölkerung. Momoa übernimmt nicht nur eine Rolle, sondern tritt auch als Executive Producer der ersten Staffel, welche acht Episoden umfasst, in Erscheinung.Will Smith machte während der letzten Oscar-Verleihung nicht nur wegen seiner darstellerischen Leistungen von sich reden: Er verpasste Chris Rock eine Ohrfeige und sorgte damit für einen handfesten Eklat. Seiner Karriere dürfte diese Tat eher nicht förderlich gewesen sein: Netflix und Sony kündigten an, die Produktion seiner Filme auszusetzen. Sein Biopic, an dem sich Apple und Netflix die Rechte sichern wollten, erlitt ebenfalls einen Dämpfer: Laut einem Artikel von The Sun hätten beide Streamingdienste ihre Gebote bereits zurückgezogen.