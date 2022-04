Apple TV+: Dritte Staffel von "For All Mankind" startet im Juni – es geht zum Mars

Wettlauf zum roten Planeten mit drei Teilnehmern

Bekannte Gesichter sind weiterhin mit von der Partie

Apple hat den Starttermin der dritten Staffel von "For All Mankind" bekannt gegeben und gleichzeitig einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht. Die erste der zehn neuen Folgen erscheint am 10. Juni 2022 auf Apple TV+, die weiteren Episoden folgen dann wie gewohnt jeweils im Abstand von einer Woche. Wohin die Reise diesmal führt, wurde bereits in der letzten Episode von Staffel zwei angedeutet: Ziel des Rennens ist der Mars.Den Wettlauf zum roten Planeten liefern sich allerdings nicht nur die bekannten Akteure, also die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. Apples Pressemitteilung zufolge tritt nämlich unerwartet ein dritter Mitspieler auf den Plan, dessen Namen enthüllt das Unternehmen jedoch noch nicht. Der iPhone-Konzern verspricht ein "hyperdynamisches Rennen" zum Mars, welches zu Beginn der 1990er Jahre entbrennt. Die Hauptfiguren geraten wegen ihrer Ambitionen, den Mars als erste zu erreichen, immer wieder in Konflikte und müssen ihre Loyalität ein ums andere Mal aufs Neue beweisen. Der Druck nimmt im Verlauf der zehn Folgen ständig weiter zu und entlädt sich schließlich in einer bemerkenswerten Auflösung.Die Hauptrollen in der dritten Staffel übernehmen unter anderem erneut Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Joel Kinnaman, Cynthy Wu, Casey Johnson, Sonya Walger, Krys Marshall, Coral Peña und Wrenn Schmidt. Zur Stammbesetzung der zehn neuen Folgen gehört darüber hinaus Edi Gathegi. Der 43-jährige US-amerikanische Schauspieler verkörpert die Rolle von Dev Ayesa, laut Apple ein "charismatischer Visionär, welcher den Blick auf die Sterne richtet." Als Showrunner fungieren wieder Ben Nevidi und Matt Wolpert. Ausführende Produzenten sind Ronald D. Moore, der "For All Mankind" gemeinsam mit den beiden zuvor Genannten entwickelt hat, sowie Maril Davis, David Weddle, Bradley Thompson und Nichole Beattie. Sony Pictures Television produziert die Serie im Auftrag von Apple. Wer For All Mankind oder andere Filme und Serien sehen möchte, benötigt ein Abonnement von Apple TV+ , welches 4,99 Euro pro Monat kostet. Die kostenlose Probezeit beträgt sieben Tage. Käufer eines neuen Geräts aus Cupertino können den Streamingdienst drei Monate gebührenfrei nutzen.