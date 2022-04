Kurz: Nutzerkritik an Apples erster TV-Sportübertragung +++ YouTube: BiB-Funktion auf YouTube unter iOS deaktiviert (Aktualisierung)

Verbindungsprobleme und schlechte Kommentatoren

Experimentelles YouTube-Feature “Picture-in-Picture on iOS” deaktiviert

Apple möchte den hauseigenen Streamingdienst Apple TV+ für einen immer größeren Kundenkreis attraktiv machen. Dazu sicherte sich das Unternehmen im März die Übertragungsrechte für Live-Sportübertragungen. Es geht um mehrere Spiele der amerikanischen Major League Baseball, die fortan auf Apple TV+ zu sehen sind. Letzten Freitag übertrug Apple die erste Ausgabe von "Friday Night Baseball". Anders als vom Unternehmen geplant, entwickelte sich die Übertragung jedoch zu einem PR-Desaster. Der Grund: Verbindungsprobleme während der Ausstrahlung. Zudem kritisierten viele Fans die Kommentatoren.Nachdem die Live-Übertragungen begonnen hatten, schossen die Beschwerden in den Sozialen Netzwerken über Verbindungsschwierigkeiten bei den ausgestrahlten Spielen schnell nach oben. Das Online-Fehlermeldungs-Portal DownDetector verzeichnete zudem zahlreiche Nutzerberichte zu Apples Baseball-Übertragung. Viele Zuschauer hatten immer wieder mit Rucklern, Haklern und anderen technisch bedingten Unterbrechungen während des Live-Streams zu kämpfen. Einige Baseball-Fans konnten die Spiele gar nicht erst ansehen, da bei Apple TV+ Fehlermeldungen wie "Video not available" erschienen. Manche Fans lobten jedoch auch die hohe 4K-Abspielqualität.Außer den technischen Problemen sah sich Apple auch Kritik an den Kommentaren ausgesetzt. "Die Sprecher bei Apple TV+ sind schrecklich" – so einer der zahlreichen Beschwerden auf Twitter. Die Kommentatoren sprechen zu viel über andere Dinge als Baseball und zeigen zu wenig Begeisterung für das Spiel, so die größten Beschwerden der Nutzer. Inwiefern Apple sich der Kritik annimmt, werden die nächsten Baseball-Übertragungen zeigen.Zahlreiche YouTube-Nutzer machten sich in letzter Zeit berechtigte Hoffnungen, auf absehbare Zeit ein Bild-in-Bild-Feature in der iPhone- und iPad-App des Streamingportals aktivieren zu können – doch ob es bald dazu kommt, schien zunächst wieder unklar. Nachdem YouTube “Picture-in-Picture on iOS” im August als experimentelles Feature zur Verfügung stellte , hat das Unternehmen die Funktion inzwischen wieder für viele Nutzer deaktiviert. Anwender erhielten kürzlich eine entsprechende Meldung über die Abschaltung.Inzwischen hat YouTube aber Stellung genommen und sich zum Verschwinden der Funktion geäußert . Demnach handelt es sich nur um eine kurzzeitige Deaktivierung – viel mehr sollen innerhalb der kommenden Tage alle Nutzer unter iOS 15 darauf zugreifen sollen. Anstatt den Test erfolglos abzubrechen, sie manch einer vermutete, hat sich YouTube also für das genaue Gegenteil entschieden.