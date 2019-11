Apple TV+: Apples Streamingdienst liegt bei den Bitraten ganz weit vorn

Allerhöchstes Niveau

Durchschnittlich 29 Megabit pro Sekunde

Sehr gute Werte bei allen getesteten Inhalten

Seit 1. November verfügbar

Serien und Filme sind Geschmackssache, das ist bei Apple TV+ naturgemäß nicht anders als bei Kino und Fernsehen. Zumindest in einem Punkt sind sich Nutzer und Rezensenten allerdings nahezu einig: Die technische Qualität von Apples Streamingdienst ist herausragend. Aktuelle Messungen bestätigen jetzt diesen Eindruck.Rasmus Larsen von FlatpanelsHD hat die Bitraten von Apple TV+ analysiert und dabei festgestellt, dass Apple in technischer Hinsicht allerhöchstes Niveau bietet. Seinen Messungen zufolge liegt die Qualität der 4K-Streams teilweise über jener der im iTunes Movie Store angebotenen Filme. Auch die Mitwerber des iPhone-Konzerns, also etwa Netflix und Amazon Prime Video, reichen nicht an die hohen Bitraten von Apple TV+ heran.Die Serie "See – Im Reich der Blinden" liefert Apple etwa mit einer durchschnittlichen Rate von mehr als 29 Megabit pro Sekunde (MBit/s) aus. In der Spitze erreicht der HEVC-Stream 41 MBit/s, das ist mehr als der Maximalwert einer HD-Blu-ray und etwa die Hälfte einer UHD-Blu-ray. Apple nutzt wie alle anderen Dienste einen Codec mit variabler Bitrate und adaptive Streaming, so dass die Bitraten je nach Geschwindigkeit der Internetverbindung und Endgerät unterschiedlich ausfallen können. Die von Larsen gemessenen Werte werden also nicht in jedem Fall erreicht.Auch die anderen analysierten Streams wiesen sehr hohe Bitraten auf. Beim Film "Die Elefantenmutter" wurden im Durchschnitt 26 MBit/s gemessen, die maximale Rate lag bei 30 MBit/s. "Snoopy im All" kam auf 13 MBit/s, angesichts der gut zu komprimierenden Bildinhalte von Animationsfilmen ein mehr als ansehnlicher Wert. Die Serie "Dickinson" lag bei immer noch guten 18 MBit/s, der Peak betrug hier etwa 24 MBit/s. Auch die Audioqualität von Apple TV+ konnte sich sehen lassen. Mit knapp 390 Kilobit pro Sekunde war sie zwar nicht übermäßig hoch, das lag aber Larsen zufolge daran, dass ihm für die Tests keine Streamingbox mit Dolby Atmos zur Verfügung stand. Apple TV+ ist seit 1. November in über hundert Ländern verfügbar. Der Dienst kostet nach einer siebentägigen Probephase 4,99 Euro pro Monat, in diesem Preis ist die Familienfreigabe enthalten. Wer ab 1. November ein nach dem 10. September erworbenes Apple-Gerät (iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac) registriert, kann den Streamingdienst ein Jahr lang kostenlos nutzen.