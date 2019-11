Apple TV+: Hält sich Apple bei den Ausgaben für Werbung zurück?

Apple lässt es gemächlich angehen

Analysten mit gespaltener Meinung

Seit 1. November in 100 Ländern verfügbar

Apples am vergangenen Freitag gestarteter Streamingdienst Apple TV+ wird von etlichen Rezensenten gelobt, muss aber auch einige Kritik einstecken. Das betrifft sowohl die Benutzeroberfläche als auch die angebotenen Serien und Filme. Man könnte also erwarten, dass der kalifornische Konzern den neuen Service intensiv unter anderem mit Fernsehspots bewirbt. Allerdings gibt Apple hierfür offenbar deutlich weniger aus als etwa für die neuen iPhones.Einem Bericht der New York Times zufolge lässt es Apple bei der Fernsehwerbung für Apple TV+ eher gemächlich angehen. Im September gab Apple in den Vereinigten Staaten lediglich 14,9 Millionen US-Dollar für entsprechende Spots aus. Die TV-Werbung für die neuen iPhones ließ sich das Unternehmen im selben Zeitraum hingegen 28,6 Millionen US-Dollar kosten, also fast das Doppelte. Im Oktober erhöhte Apple zwar die Gesamtausgaben kräftig, allerdings kostete auch im Monat vor dem Start von Apple TV+ die TV-Werbung für den Streamingdienst nur 19,9 Millionen US-Dollar, während die iPhone-Spots mit 38,6 Millionen US-Dollar zu Buche schlugen.Für den Analysten Dan Rayburn vom Beratungsunternehmen Frost & Sullivan ist diese Zurückhaltung angesichts der bislang noch sehr überschaubaren Inhalte von Apple TV+ nur folgerichtig. Apple verhalte sich klug, denn das Unternehmen sei derzeit noch nicht in der Lage, mit den Katalogen der derzeitigen Platzhirsche des Streamingsektors wie Netflix oder Disney+ zu konkurrieren. Anderer Ansicht ist hingegen Daniel Ives von Wedbush Securities. Er bescheinigt Apple hinsichtlich der Vermarktung von Apple TV+ eine durchaus aggressive Strategie im Vergleich zu den Markteinführungen früherer Dienste. Ives erwartet zudem, dass der iPhone-Konzern in den kommenden Wochen im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft die Werbeausgaben für den Streamingdienst erheblich steigern muss und wird.Apple TV+ ist seit 1. November in über hundert Ländern verfügbar. Der Dienst kostet nach einer siebentägigen Probephase 4,99 Euro pro Monat, in diesem Preis ist die Familienfreigabe enthalten. Wer ab 1. November ein nach dem 10. September erworbenes Apple-Gerät (iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac) registriert, kann den Streamingdienst ein Jahr lang kostenlos nutzen. Zum Start standen unter anderem jeweils drei Folgen der Serien "The Morning Show", "See" und "For All Mankind" bereit, außerdem die ersten Staffeln von "Dickinson", "Snoopy im All", "Helpsters" und "Vier Freunde und die Geisterhand".