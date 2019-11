Apple TV, Apple TV+, Apple TV 4K, Apple TV HD und TV: Verwirrende Namensgebung

Apple TV: Namensverwirrung pur

Noch verwirrender: Die Apple-TV-App

Steve Jobs räumte nach seiner Rückkehr die Desktop- und Laptop-Linien bei Apple auf: Es gab jeweils ein Laptop und Desktop für Heimanwender und für professionelle Nutzer. Kunden konnten anhand der Namensgebung schnell erkennen, welches Produkt in welche Kategorie passt: iBook und iMac für Heimnutzer, PowerMac und PowerBook für die Pros. Doch leider gab Apple dieses Schema auf – und im Laptop-Markt war die Benennung bis vor einem Jahr schwer zu durchschauen: Apple bot MacBook, MacBook Air und MacBook Pro an – doch merkwürdigerweise war das MacBook Air deutlich schwerer als das MacBook ohne Namenszusatz. Nach Streichung des MacBook können Kunden das Laptop-Angebot wieder etwas einfacher durchschauen.Im Sommer monierte Apples neue Apple-Store-Chefin Deirdre O'Brien, dass Kunden von der Namensgebung des iPhone XR und XS verwirrt sind: Apple-Store-Mitarbeiter verbringen viel Zeit damit, den Kunden die Unterschiede näherzubringen – denn aus der Bezeichnung war nicht zu erkennen, welches das teurere und welches das günstigere Modell ist. Apple räumte diesen Missstand in diesem Jahr mit dem iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max auf – Kunden können relativ genau erkennen, welches Modell das kostengünstigere und welches das leistungsstärkere ist. Einzig die Display-Größen sind für den Kunden eine überraschen, da das 11 Pro das kleinste Smartphone im Programm ist.Apple scheint bei der Namensgebung der TV-Produkte erneut keine glückliche Wahl getroffen zu haben. Derzeit vermarktet Apple in der TV-Sektion die Apple TV App, Apple TV+, Apple TV 4K und Apple TV HD. Die älteren Modelle, welche Apple unter Apple TV vermarktete, sind glücklicherweise nicht mehr im Angebot.Wenigstens erleichtern die Icons auf der Apple-Seite die Orientierung – dort kann man vielleicht noch erraten, was ein Hardware-Produkt ist und was nicht. Schaut sich ein Apple-Neuling allerdings dieses Angebot an, ist totale Verwirrung vorprogrammiert: Brauche ich Apple TV 4K oder reicht mir auch Apple TV+? Es ist anhand der Namensgebung kaum zu erkennen, was sich hinter dem Produktnamen verbirgt. Es ist schade, dass Apple hier nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und eine klare Namensgebung anstrebt.Seit kurzem steht die Apple-TV-App nicht nur auf Apple-Geräten zur Verfügung, sondern auch auf Samsung-Fernsehern. Doch selbst die App mit gleichem Namen unterscheidet sich bezüglich der Funktionsweise gewaltig.Gewährt die Apple-TV-App auf Fernsehern hauptsächlich Zugang zu Apple TV+ und dem iTunes Store, erfüllt diese auf Apple-TV-Geräten einen weiteren Zweck: Dort können Kunden Kanäle abonnieren und ansehen – wie zum Beispiel HBO, Starz oder Amazon Prime, aber auch Apple TV+. Diese steht aber bei Drittherstellerumsetzungen nicht zur Verfügung.Sucht man die Apple-TV-App auf seinem Mac oder iPhone, wird man leider nicht direkt fündig – hier nennt Apple die auf der Seite beworbene Apple-TV-App nämlich einfach nur "TV" und nicht "Apple TV".