Bei Problemen bei Gratis-Abo von Apple TV+: Apple Support hilft mit Freischalt-Code

Apple startete zu Beginn des Monats den hauseigenen Netflix-Konkurrenzdienst Apple TV+. Bezüglich der Gratis-Probezeit zeigt sich das Unternehmen aus Cupertino bei Käufern neuer Apple-Geräte großzügig. Die reguläre kostenlose Testzeit beträgt zwar nur 7 Tage – doch wer sich vor kurzem ein iPhone, ein iPad, ein Apple TV, einen iPod touch oder einen Mac zulegte, kann den Streamingdienst ein Jahr gratis nutzen. So können Kunden Apple-Eigenproduktionen wie "See", "For All Mankind" oder "Dickinson" sehen, ohne eine Abogebühr zahlen zu müssen.Alle entsprechenden Endgeräte, die nach dem 10. September erworben wurden, sind qualifiziert. Doch zum Start des Angebots am 1. November kam es bei einigen Anwendern, die das Gratis-Abo freischalten wollten, zu Problemen.Schon kurz nach der erstmaligen Verfügbarkeit von Apple TV+ beschwerten sich einige Nutzer darüber, trotz qualifiziertem Endgerät den Freischalt-Button für das Gratis-Jahresabo weder in der dazugehörigen App noch über den Webbrowser zu sehen. Bei manchen Anwendern half es, die Anmeldung über einen Desktop-Browser samt Eingabe der Apple ID durchzuführen (Link zum Angebot: ). Über den Weg ließ sich das jeweilige qualifizierte iDevice oder der Mac bestimmen.Falls auch der Schritt über den Browser keinen Erfolg bringt, hilft der Apple Support . Reddit-Nutzer beispielsweise berichten von ihrer Kontaktaufnahme mit Apple. Wenn sich der jeweilige Kunde trotz geeignetem Endgerät nicht für das Gratis-Jahr einloggen kann, stellt Apple einen Redeem-Code zur Verfügung, der sich über iTunes oder den App Store einlösen lässt.Um den Code zu erhalten, müssen Kunden nachweisen, wann sie das infrage kommende Endgerät wo kauften. Auf einigen Freischalt-Bestätigungen steht Nutzermeldungen zufolge zwar „free for 1-one week“ – doch weiter unten in dem Schreiben findet sich der Hinweis, dass das kostenpflichtige Abonnement erst im November 2020 beginnt.