Apple-Streaming: Apple TV+ ab sofort verfügbar

Preis

Ein Jahr kostenfrei bei Kauf eines Apple-Gerätes – Warum?

Vorher unbekannt: Apple TV+ über Browser zugänglich

Die Inhalte – 8 Serien zum Start

The Morning Show

See – Im Reich der Blinden

Dickinson

For All Mankind

Snoopy im All

Helpsters

Vier Freunde und die Geisterhand

Die Elefantenmutter

Servant

Truth Be Told

Seit 2014 gab es Gerüchte um einen Apple-eigenen Streaming-Dienst. Immer wieder gab es Indizien, dass Apple die Produktion eigener Inhalte in die Wege geleitet hat. Erstmals äußerte sich Tim Cook im Jahr 2016, dass Fernsehen und Streaming ein sehr interessantes Gebiet sei. Drei Jahre später kündigte Apple schließlich den eigenen Streaming-Dienst mit dem Namen "Apple TV+" an – im Herbst 2019 soll der Dienst auf Sendung gehen. Diese Angabe konkretisierte Apple schließlich im September auf den 1. November 2019.Ab sofort steht der neue Streaming-Dienst auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV sowie ausgesuchten Fernsehmodellen zur Verfügung. Zu finden ist Apple TV+ auf allen Geräten in der TV-App. Auf Windows-PCs und auf Macs ohne macOS Catalina kann auf Apple TV+ über iTunes zugegriffen werden.Für alle Nutzer steht ein 7-tägiges Probe-Abo zur Verfügung, der Vollpreis beträgt 4,99 Euro pro Monat. Es gibt kein spezielles Familien-Abo, das reguläre Abo kann von allen Familienmitgliedern ohne Mehrkosten direkt mitbenutzt werden. Käufer eines neuen Macs, iPhones, iPads, Apple TVs oder iPod touch erhalten das erste Jahr sogar komplett kostenfrei. Studenten erhalten bei Apple TV+ keinen Rabatt – doch Apple TV+ ist bereits im Studenten-Abo von Apple Music für 4,99 Euro enthalten Hat man in der letzten Zeit ein iPhone, iPad, Mac oder Apple TV erworben, findet man statt des Abonnieren-Knopfs einen Link zum Start des einjährigen, kostenfreien Abos.Da Apple mit Apple TV+ in den ersten Jahren keine Gewinne schreiben muss, sondern die Inhalte durch die Gewinne aus anderen Produktsparten mitfinanziert, kann sich der Konzern darauf konzentrieren, möglichst viele Nutzer zu gewinnen – dies erklärt auch das großzügige Angebot, dass Käufer neuer Geräte das erste Jahr kostenfreien Zugang erhalten. Wenn es Apple gelingt, viele Zuschauer für die eigenen Serien zu begeistern, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese das Apple-TV-Abo nach dem ersten Jahr verlängern.Apple Music war lange Zeit nicht im Webbrowser verfügbar. Erst vor einigen Wochen startete eine Beta-Version des Apple-Dienstes im Web. Bei Apple TV+ ist dies anders: Der Streaming-Dienst ist ab sofort auch im Web verfügbar Wir haben die Trailer der verfügbaren Serien auf Apple TV+ zusammengetragen – am Anfang ist das Angebot allerdings noch etwas dünn. Apple gab bereits bekannt, dass stetig neue Serien und Folgen auf Apple TV+ veröffentlicht werden – Apple setze klar auf Qualität statt auf Quantität.Enttäuschend ist aber, dass von vielen Shows nur drei Folgen zum Start bereitstehen. Von See, For All Mankind und The Morning Show lassen sich nur die ersten drei Episoden abspielen.– zum heutigen Start verfügbar (leider nur 3 Folgen)– zum heutigen Start verfügbar (leider nur 3 Folgen)– zum heutigen Start verfügbar– zum heutigen Start verfügbar (leider nur 3 Folgen)– zum heutigen Start verfügbar– zum heutigen Start verfügbar– zum heutigen Start verfügbar– am 28. November verfügbar– am 6. Dezember verfügbar