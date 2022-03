Apple Studio Display vs. Pro Display XDR vs. LG Ultrafine 5K: Displays im Vergleich

Zweimal 5K mit 27 Zoll gegen einmal 6K mit 32 Zoll

Apple Studio Display Apple Pro Display XDR LG Ultrafine 5K Panel-Typ LCD-IPS LCD-IPS LCD-IPS Seitenverhältnis 16:9 16:9 16:9 Display-Diagonale 27 Zoll 32 Zoll 27 Zoll Auflösung 5K (5.120 x 2.880) 6K (6.016 x 3.384) 5K (5.120 x 2.880) Punktdichte 218 ppi 218 ppi 218 ppi Wiederholfrequenz 60 Hertz 47,95 - 60 Hertz 48 - 60 Hertz Helligkeit 600 cd/m² 500 - 1.600 cd/m² 500 cd/m² DCI/P3-Farbraum ja ja ja (99%) True Tone ja ja nein Entspiegelung ja ja ja

Schnittstellen, Standfüße und VESA-Mount

Apple Studio Display Apple Pro Display XDR LG Ultrafine 5K TB3 Upstream 1 1 1 TB3 Downstream 0 0 1 USB-C-Ports 3 (USB 3.1 Gen 2) 3 (USB 2.0) 3 (USB 3.0) USB-PD 96 Watt 96 Watt 94 Watt VESA-Mount optional optional inklusive Standfuß ja optional ja höhenverstellbar optional optional ja

Zusätzliche Features: Webcam, Lautsprecher, Materialien

Apple Studio Display Apple Pro Display XDR LG Ultrafine 5K Lautsprecher 6 (Spatial Audio) 0 2 Mikrofone 3 (Array) 0 1 Webcam 1080p 0 1080p Center Stage ja nein nein Gehäuse Aluminium Aluminium Kunststoff Gewicht mit Fuß 6,3 - 7,7 kg 11,8 kg 8,5 kg

Apple Studio Display

Apple Pro Display XDR

LG Ultrafine 5K

Die Auswahl an 5K- oder gar 6K-Displays, welche sich via Thunderbolt 3 mit einem Mac verbinden lassen, ist nicht allzu groß. Während 4K-Monitore mit HDMI-Ports in Hülle und Fülle zu teilweise sehr günstigen Preisen haben sind, gibt es derzeit im Wesentlichen lediglich drei Geräte mit dieser höheren Auflösung: Apples Pro Display XDR, welches mindestens 5.499 Euro kostet, das neue Studio Display aus Cupertino zu Preisen ab 1.749 Euro und das LG Ultrafine 5K mit einer unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von 1.399 Euro. Die Geräte unterscheiden sich allerdings nicht nur im Hinblick auf den Preis.Bei Apple Studio Display und LG Ultrafine 5K handelt es sich um Monitore mit einem 27-Zoll-Panel, während das Pro Display XDR eine Diagonale von 32 Zoll und somit eine erheblich größere Bildschirmfläche aufweist. Apples High-End-Gerät, welches 2019 gemeinsam mit dem Mac Pro vorgestellt wurde, bietet zudem eine erheblich höhere Helligkeit. Etliche Parameter sind bei den drei Display allerdings identisch.Apple bietet für Studio Display und Pro Display XDR gegen Aufpreis Ausführungen mit Nanotexturglas an, welche das Licht streuen und dadurch Blendeffekte deutlich redeuzieren. Beim LG Ultrafine 5K gibt es diese Option nicht.Sowohl die beiden Displays aus Cupertino als auch der LG-Monitor sind in der Lage, über Thunderbird 3 angeschlossene Notebooks mit Energie zu versorgen. Die Schnittstellenausstattung des Ultrafine 5K unterscheidet sich allerdings in einem wesentlichen Punkt von des Studio Display und des Pro Display XDR. Das betrifft auch die möglichen Standfuß- und VESA-Optionen.Apple verlangt für das Studio Display 350 Euro mehr als LG für den Ultrafine 5K. Der Preisunterschied dürfte unter anderem auf das Gehäusematerial, das Soundsystem und die Mikrofonausstattung zurückzuführen sein.Um Unterschied zu Apples Monitoren verfügt das Gerät von LG nicht über eine symmetrische Panel-Einfassung, oben ist der Rand etwas breiter als unten und an den Seiten.im Apple Online Storeim Apple Online Storebei Amazon