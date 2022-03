Studio Display: Apples neuer 5K-Bildschirm – mit A13-Chip

Studio Display: 5K, 27 Zoll, A13-Chip, Frontkamera mit „Center Stage“

Noch heute bestellbar

In der Gerüchteküche war es bereits seit einigen Tagen Thema: Apple stellte nun einen externen Monitor namens „Studio Display“ vor. Die technischen Daten des Panels klingen überaus beeindruckend: Im Inneren verrichtet der aus dem iPhone 11 bekannte A13-Chip seinen Dienst und neben dem Bildschirm soll auch die Tonausgabe über jeden Zweifel erhaben sein: 3D-Audio stellt dank mehrerer Lautsprecher kein Problem dar. Das MacBook Pro kann gleich mit drei der Displays gleichzeitig umgehen.Das aus Aluminum gefertigte Studio Display weist ein nahezu randloses Display auf, welches 27 Zoll misst – und in 5K auflöst. 14,7 Millionen Pixel finden auf dem Bildschirm Platz. Wie von vielen anderen Geräten des Unternehmens bekannt, unterstützt das Panel True Tone – dank Umgebungslichtsensoren soll die Farbtemperatur eine möglichst realistische Abbildung von Inhalten ermöglichen. Wer das Display mit Nanotexturglas kaufen möchte, kann dies ebenfalls tun – gegen einen Aufpreis, versteht sich. Dank einer speziellen Antireflex-Beschichtung sollen allzu störende Reflexionen aber auch beim Standard-Modell der Vergangenheit angehören. Im Inneren des Studio Display kommt der A13 zum Einsatz, eine FaceTime-Kamera ist selbstverständlich ebenfalls an Bord – sie löst mit 12 MP auf und versucht, Teilnehmer einer Videokonferenz dank „Center Stage“ im Bild zu behalten.Drei Mikrofone in Studioqualität sind im Monitor verbaut, außerdem gibt es insgesamt sechs Lautsprecher. Diese bieten ein besonders hochwertiges Klangerlebnis – 3D-Audio ist ebenfalls kompatibel. Drei USB-C-Anschlüsse sind auf der Rückseite verbaut – ein Laptop kann so mit 96 Watt geladen werden. Wer ein neues MacBook Pro sein Eigen nennt, kann gar drei der Displays gleichzeitig anschließen. Der Blickwinkel ist selbstverständlich verstellbar, außerdem kann das Panel per VESA-Adapter befestigt werden.Das Studio Display lässt sich noch heute bestellen – der Releasetag ist auch bei diesem Produkt der 18. März. Allerdings scheint die Nachfrage enorm zu sein: Bereits jetzt berichten Interessenten, sich bis zum 30. März gedulden zu müssen. Preissensible Käufer dürften ohnehin eher abgeschreckt sein: Der Monitor kostet 1.749 Euro.