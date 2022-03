Apple Studio Display: Standfüße lassen sich nicht wechseln – aufgepasst beim Kauf

Studio Display kommt mit Standfuß



Einmal getroffene Entscheidung ist endgültig



Ständer lassen sich nicht nachträglich wechseln

Apple Studio Display

Apple präsentierte auf dem "Peek Performance"-Event den neuen Mac Studio gemeinsam mit dem Studio Display. Der 27-Zoll-Monitor mit 5K-Auflösung stellt nach Ansicht des kalifornischen Unternehmens die ideale Ergänzung für den kompakten Desktoprechner dar und verfügt über ein entsprechendes Design. Das gilt nicht nur für die Formgebung und die verwendeten Materialien, sondern betrifft auch den im Lieferumfang enthaltenen neigungsverstellbaren Ständer. Dieser ist hinsichtlich seiner Höhe perfekt an die Größe des Mac Studio angepasst, wie in Produktfotos und -videos unschwer zu erkennen ist.Der im Preis von 1.749 Euro enthaltene Standfuß lässt sich allerdings nicht in der Höhe verstellen. Apple bietet für das Studio Display aber zwei Optionen an, welche eine optimale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse erlauben. Wer den Monitor an einer VESA-Halterung befestigen möchte, kann ihn mit einem entsprechenden Adapter ordern, ohne dass ein Aufpreis fällig wird. Einen neigungs- und höhenverstellbaren Ständer mit speziellem ausgleichenden Arm gibt es gegen Aufpreis, in dieser Ausstattung kostet das 27-Zoll-Display 2.209 Euro, also 460 Euro mehr als die Standardausführung.Wer sich für das Studio Display interessiert, sollte sich vor einer verbindlichen Bestellung allerdings im Klaren sein, welche Version er benötigt. Apple weist nämlich im hauseigenen Online Store in einer ziemlich klein ausfallenden Fußnote ausdrücklich darauf hin, dass man sich mit einer Entscheidung ein für alle Mal auf eine der drei Möglichkeiten festlegt. Dieser nicht ganz unwichtige Hinweis findet sich zudem in einem Informations-Popup, welches sich erst nach einem Mausklick öffnet. Darin heißt es: "Alle Standfüße und Mount Adapter sind integriert. Du kannst sie nicht austauschen."Im Klartext heißt das: Wer das Studio Display beispielsweise mit dem neigungsverstellbaren Standfuß ordert, kann später nicht den höhenverstellbaren Ständer nachbestellen und am Monitor befestigen. Der umgekehrte Fall ist ebenfalls nicht möglich. Die Einschränkung gilt auch für Geräte mit VESA Mount Adapter, diese lassen sich später nicht mit einem von Apples Standfüßen ausstatten. Wer sich alle Optionen offenhalten und mögliche künftige Veränderungen seiner Arbeitsumgebung berücksichtigen will, sollte daher zu einem Studio Display mit VESA-Befestigungsmöglichkeit greifen und eine Monitorhalterung nutzen. Das konterkariert zwar unter Umständen das Design von Apples neuem Display, verschafft aber die größtmögliche Flexibilität, vor allem im Hinblick auf die Ausrichtung des Bildschirms.im Apple Online Store