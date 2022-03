Details zum Studio Display: Kompatibilität zu iPads, Macs und Windows, „Hey Siri“ für alle Macs und mehr

„Hey Siri“ für alle Macs, Firmware-Updates nur per Mac

Kompatibilität mit Macs und iPads

MacBook Air (2018 oder neuer)

13" MacBook Pro (2016 oder neuer)

14" MacBook Pro (2021)

15" MacBook Pro (2016 oder neuer)

16" MacBook Pro (2019 oder neuer)

Mac mini (2018 oder neuer)

21,5" iMac (2017 oder neuer)

24" iMac (2021)

27" iMac (2017 oder neuer)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2019 oder neuer)

Mac Studio (2022)

iPad Air (2022)

11" iPad Pro (alle Modelle)

12,9" iPad Pro (2018 oder neuer)

Windows-Rechner sind kompatibel – mit Einschränkungen

Apples neues Studio Display wurde während der vergangenen Präsentation gemeinsam mit dem Mac Studio vorgestellt: Natürlich lässt sich der Monitor auch mit anderen Rechnern verbinden, wenngleich der Hersteller bislang nicht gerade mit einer Flut an Informationen in dieser Frage glänzte. Mittlerweile sickern allerdings mehr und mehr Details zum externen Bildschirm durch. Von besonderem Interesse ist die Kompatibilität mit anderen Geräten: Während die meisten Macs keine Probleme mit dem Studio Display haben dürften, werden nur wenige iPads unterstützt. Windows-PCs sind eingeschränkt kompatibel – Nutzer müssen funktionale Abstriche in Kauf nehmen.Dank der drei integrierten Mikrofone sollten Anwender bei Anrufen und Videokonferenzen deutlich zu verstehen sein – die Komponenten gewährleisten aber noch ein weiteres Feature: Über den bekannten Sprachbefehl „Hey Siri“ aktiviert sich der Sprachassistent für jeden mit dem Bildschirm angeschlossenen Mac. Das betrifft auch jene Rechner, die eigentlich keine Unterstützung für Siri auf Zuruf aufweisen, darunter der Mac mini und Mac Pro, wie 9to5Mac berichtet. Um Firmware-Updates auf das Display aufzuspielen, ist übrigens ein Mac erforderlich: Dieser benachrichtigt den Nutzer, sobald Aktualisierungen zur Installation vorliegen. Auf diese Weise lassen sich mehrere Displays gleichzeitig updaten. Neue Details gibt es auch zu „Center Stage“: Bei der Einrichtung informiert ein Hinweis über das Feature. Wer darauf lieber verzichten möchte, kann es im Kontrollzentrum deaktivieren.Bei der Kompatibilität mit Macs gibt sich Apple im Großen und Ganzen keine Blöße – allerdings muss macOS 12.3 auf den Rechnern installiert sein. Folgende Geräte sind mit dem Studio Display kompatibel:Auch iPads können mit dem Studio Display verbunden werden – Firmware-Updates sind dann jedoch ausgeschlossen, außerdem greifen die Tablets nicht auf die Kamera des externen Monitors zu. Da das verbundene iPad eine Schnittstelle mit hohem Datentransfer benötigt – gefragt ist USB 3.1 Gen 2 – sind etliche iPads ohnehin nicht kompatibel. Folgende Modelle funktionieren mit iPadOS 15.4 problemlos:Wie Apple gegenüber The Verge bestätigt, lassen sich auch Windows-PCs mit dem Studio Display betreiben – sofern der Rechner über einen Thunderbolt-Anschluss verfügt. Die Mikrofone und Lautsprecher sowie die Kamera können über einen PC angesteuert werden. Andere Funktionen sind ausschließlich Macs vorbehalten: Dazu zählen Center Stage, 3D-Audio mit Dolby Atmos und natürlich Siri.