Studio Display: Apple nennt Preis für Apple Care+ und die Reparaturpauschalen

Selbstbeteiligung beläuft sich auf 99 oder 259 Euro

Apple Care+ für das Studio Display kostet 139 Euro

Apples Geräte gehören in aller Regel nicht zu den günstigsten Vertretern ihrer Zunft, sind dafür aber sehr leistungsfähig, gut verarbeitet und vor allem langlebig. Ärgerlich ist es allerdings, wenn man Mac, iPhone & Co. etwa durch eine Unachtsamkeit beschädigt, denn in einem solchen Fall können erhebliche Reparaturkosten entstehen. Apple bietet daher traditionell eine zusätzliche Garantieerweiterung namens Apple Care+ an. Wer dieses kostenpflichtige Servicepaket erwirbt, zahlt für Instandsetzungen, welche nach Beschädigungen durch den Nutzer erforderlich werden, lediglich eine vergleichsweise geringe Selbstbeteiligung.Apple Care+ ist naturgemäß vor allem für sehr hochwertige Geräte aus Cupertino zu empfehlen. Auch das im Rahmen des "Peek Performance"-Events präsentierte neue Studio Display ist angesichts seines Preises ein Kandidat für den Abschluss der Zusatzgarantie. Obwohl der Bildschirm erst in einer Woche verfügbar ist, hat Apple jetzt bereits die Höhe der Servicepauschalen bekannt gegeben und hierfür die entsprechende Webseite aktualisiert. Die pauschalen Selbstbeteiligungen unterscheiden sich – ein wenig überraschend – nicht von denen, welche Apple für das wesentlich größere und erheblich teurere Pro Display XDR verlangt. Die Reparatur unabsichtlicher Beschädigungen von Panel oder Gehäuse schlägt mit 99 Euro zu Buche, für die Beseitigung anderer Defekte verlangt Apple 259 Euro. Beschädigungen des Standfußes oder des VESA Mount Adapters fallen Apple zufolge in die günstigere Kategorie.Apple Care+ für das Studio Display kostet bei einer dreijährigen Laufzeit 139 Euro und ist somit erheblich günstiger als beim Pro Display XDR. Für diesen Monitor verlangt Apple eine Versicherungsprämie in Höhe von 499 Euro. Die Jahrespolice für den neuen Bildschirm kostet 49,99 Euro. Abgedeckt sind maximal zwei Reparaturen im Laufe von zwölf Monaten, welche aufgrund einer unabsichtlichen Beschädigung erforderlich werden. Instandsetzungskosten, die nicht durch die Gewährleistung, Apples einjährige Garantie oder Apple Care+ abgedeckt sind, richten sich dem Unternehmen zufolge nach der Art der Reparatur. Die Höhe hängt vom jeweiligen Einzelfall ab und lässt sich dem Kostenvoranschlag entnehmen, welchen man vor der Durchführung der Maßnahme erhält.