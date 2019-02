Apple Pay: Sparkasse prüft Einführung, "positive Gespräche" mit Apple

Neue Stellungnahme: "Positive Gespräche" mit Apple

Es scheint Bewegung zu geben

Die Einführung von Apple Pay in Deutschland verlief reibungslos – für alle Kunden, deren Bank sich zur Teilnahme am Dienst bereit erklärt. Allerdings gibt es auch große Bankhäuser, die ihre Zukunft nicht in Apple Pay sehen und stattdessen lieber eigene Lösungen durchsetzen wollen. Ein prominentes Beispiel dafür sind die Sparkassen. Erst im Dezember hatte der Dachverband verkündet, dass mehrere Punkte gegen Apple Pay sprechen. Neben der diskutierten Weigerung Apples, den NFC-Chip für alle Anbieter zu öffnen, ist auch fehlende Unterstützung der Girocard (gemeinhin noch immer als "EC-Karte" bezeichnet) ein Argument. Kompatibilität mit dem in Deutschland sehr populären Kartenmodell sei Voraussetzung, um mobile Bezahllösungen zu etablieren. Vor wenigen Wochen meldeten sich allerdings mehrere Banken zu Wort und verkündeten, an Girocard-Unterstützung zu arbeiten – was zumindest diesen Kritikpunkt hinfällig machen würde.Eine neue, wenngleich sehr kurze Stellungnahme nährt nun die Hoffnung, doch noch in absehbarer Zeit Apple Pay als Sparkassen-Kunde verwenden zu können. So heißt es "Die Sparkassen und Landesbanken in Deutschland arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Zahlungslösungen für ihre Kunden. In diesem Zusammenhang führen wir sehr positive Gespräche mit Apple, um herauszufinden, wie wir Apple Pay für alle unsere Kunden einführen können".Auch wenn die Stellungnahme wenig konkrete Informationen beinhaltet, so klingt die Aussage doch wesentlich optimistischer, als zuvor abgegebene Statements. Während diese meist eindeutig negativ ausfielen, scheint sich wohl beim Sparkassenverband die Ansicht durchzusetzen, komplette Verweigerung von Apple Pay schlecht den Kunden kommunizieren zu können. Sicherlich wird es nicht schon in den kommenden Wochen eine entsprechende Ankündigung geben – längerfristig scheint aber Bewegung in die Angelegenheit gekommen zu sein. Dass Apple hingegen nun umdenkt und plötzlich doch den NFC-Chip freigibt, klingt allerdings eher unwahrscheinlich – dazu war die bislang geäußerte Ablehnung schlicht zu eindeutig.