Apple Arcade erhält neuen Titel einer Kult-Reihe – Castlevania: Grimoire of Souls

Klassische Side-Scrolling-Action

Bald erhältlich

Apple Arcade hat kürzlich die Marke von 200 Spielen geknackt. Bald kommt ein weiterer Titel hinzu, bei dem viele Gaming-Fans aufhorchen werden – "Castlevania: Grimoire of Souls". Die Castlevania-Reihe von Konami zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Vertretern des Genres der mit Horror-Anteilen unterfütterten Jump 'n' Runs. Je nach Titel der Serie kommen auch Rollenspiel-Elemente hinzu. "Castlevania: Grimoire of Souls" soll exklusiv auf Apples Gaming-Service verfügbar sein.Grimoire of Souls ist ein klassischer Side-Scrolling-Titel, der an die populären Vorgänger der Serie anknüpft. Konami betont den Action-Schwerpunkt des Spiels. Der Spieler übernimmt die Rolle des Kult-Helden Alucard, der als Sohn des Grafen Dracula im Kampf gegen die Untoten-Armee seines Vaters viele verschiedene Waffen einsetzt. Im Laufe des Spiels können weitere legendäre Figuren der Gaming-Reihe wie Simon Belmont, Charlotte, Shanoa und Maria freigeschaltet werden. Jede Spielfigur hat besondere Stärken und einen individuellen Kampfstil, der ihnen in den über 60 Leveln im Kampf gegen das Böse helfen. Zu den Spielewelten gehören – wie von Castlevania gewohnt – unter anderem düstere Burgen und Schlösser.Strenggenommen handelt es sich um kein Debüt des Castlevania-Titels. Grimoire of Souls erschien schon einmal 2019 in Apples kanadischer Variante des App Store, verschwand allerdings nach weniger als einem Jahr. In naher Zukunft gibt es das Comeback – diesmal weltweit für alle Abonnenten von Apple Arcade. Der Titel steht damit für iPhone, iPad, Mac und Apple TV zur Verfügung.Apple hat im App Store bereits die entsprechende Seite für "Castlevania: Grimoire of Souls" (Link: ) eingerichtet. Wer umgehend erfahren möchte, wenn das Spiel zum Download freigegeben wird, kann sich dort eintragen – und bekommt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen Hinweis. Wie lange es noch bis zum Marktstart dauert, ist nicht bekannt.