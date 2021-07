Apple Arcade: Rennspiel-Klassiker wird Teil der Spiele-Flatrate – neue Titel ebenfalls angekündigt

Asphalt 8: Airborne



Asphalt 8: Airborne

Asphalt 8: Airborne

Baldo



Baldo

Baldo

Detonation Racing



Detonation Racing

Detonation Racing

Unterstützung für Game-Controller

Langsam, aber sicher nähert sich die Zahl der Spiele, welche in Apple Arcade enthalten sind, der Marke von 200. Drei weitere sehr unterschiedliche Games sind demnächst in der Flatrate enthalten. Beim ersten Neuzugang handelt es sich um einen alten Bekannten, welcher schon seit etlichen Jahren in den App Stores vorhanden ist. Die beiden anderen Spiele hingegen sind brandneu.Den genauen Termin, ab dem dieser Rennspiel-Klassiker ( App Store) in Apple Arcade enthalten sein wird, hat Apple bislang nicht bekanntgegeben. Erfahrungsgemäß dauert es nach der Ankündigung aber nicht mehr allzu lange, bis es soweit ist. Das Spiel ist bereits seit 2013 in den App Stores verfügbar und belegt aktuell den zweiten Platz in der Kategorie "Rennsport". "Asphalt 8: Airborne" bietet mehr als 3.000 Autos und Motorräder, darunter Modelle von Ferrari, Ducati, Mercedes, Audi und McLaren. Die Rennen spielen sich auf über 50 Strecken ab, ein Mehrspielermodus ist selbstverständlich vorhanden. Das Spiel wird vom Entwicklerstudio Gameloft nach wie vor gepflegt und hat erst vor Kurzem ein Update erhalten.Der Erscheinungstag von "Baldo" ( App Store) steht hingegen bereits fest: Am 27. August wird das Action-Adventure auf Apple Arcade zur Verfügung stehen. Das Role-Playing-Game wurde vom bekannten italienischen Studio NAPS Team entwickelt und ist vom Klassiker "Zelda" inspiriert. Die Hauptfigur, ein Kind reinen Herzens namens Baldo, unternimmt darin eine Reise rund um die Welt, auf der ihr zahlreiche seltsame und lustige Zeitgenossen begegnen. Gefahr droht allerdings von einer herzlosen Kreatur, welche sich aus der Unterwelt erhebt und besiegt werden muss. Im Laufe des Spiels sind viele Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu enträtseln. NAPS Team ist unter anderem bekannt für Spiele wie "SWAT", "Falling to Earth" und "Legendary Knight".Bereits in wenigen Tagen wird "Detonation Racing" ( App Store) in Apples Gaming-Flatrate enthalten sein. Das Entwicklerstudio Electric Square bewirbt das Spiel als die "gefährlichste und unvernünftigste jemals erfundene Rennserie". Dem Titel entsprechend findet das Racing in einer rundum explodierenden Welt statt. Davon bleiben die Strecken nicht verschont, sie stürzen zuweilen ein oder fallen auseinander. "Detonation Racing" bietet einen plattformübergreifenden Mehrspielermodus, welcher iOS/iPadOS, macOS und tvOS unterstützt."Asphalt 8: Airborne", "Baldo" und "Detonation Racing" laufen auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Alle drei Spiele unterstützen mit den jeweiligen Systemen kompatible Game-Controller und stehen in deutscher Sprache zur Verfügung. Erforderlich sind Geräte, auf denen mindestens macOS 11, iOS 13.5, iPadOS 13.5 oder tvOS 13.4 zum Einsatz kommt. Das Abonnement von Apple Arcade kostet monatlich 4,99 Euro, der erste Monat ist kostenlos.