Apple Arcade: Vier Monate kostenlos spielen – Gutscheinaktion auf Otto.de

Apple Arcade vier Monate gratis ausprobieren

Angebot gilt auch für bestehende Abonnements

Dauer der Aktion ist nicht bekannt

Macs, iPhones und iPads kann man bekanntlich nicht nur in Apple Stores und vielen Ladengeschäften kaufen, auch zahlreiche Versender sind autorisierte Apple-Händler. Dazu gehört unter anderem das deutsche Unternehmen Otto, einer der weltweit größten Onlinehändler. Der in Hamburg ansässige Konzern macht jetzt mit einer Aktion auf sich aufmerksam, die sich um Apples Spieleflatrate dreht.Otto offeriert auf den Apple-Seiten des hauseigenen Onlineshops einen Gutschein, mit dem sich Apple Arcade vier Monate kostenlos nutzen lässt. Erst nach Ablauf dieses Zeitraums werden die üblichen 4,99 Euro monatlich fällig, wenn das Probeabonnement nicht vorher gekündigt wurde. Das ist jederzeit ohne Einhaltung einer Frist möglich. Von den Internetseiten des deutschen Onlinehändlers gelangt man direkt zu einer von Apple betriebenen Seite . Diese muss man mit Safari auf einem iPhone, iPad oder Mac öffnen, um den Gutschein einlösen zu können.In den Genuss der vollen vier kostenlosen Monate kommt allerdings nur, wer Apple Arcade bislang nicht genutzt hat. Bestehende Abonnenten der Spieleflatrate können den Gutschein ebenfalls einlösen, bei ihnen ist der Gratiszeitraum jedoch vier Wochen kürzer, weil sie die Probezeit bereits einmal in Anspruch genommen haben. iPhone-, iPad- und Mac-Besitzer, die das Dienstepaket Apple One des kalifornischen Konzerns nutzen, sind von dem Angebot hingegen ausgeschlossen.Wer im Rahmen der Otto-Aktion das viermonatige Probeabo abgeschlossen hat und sichergehen will, anschließend nicht monatlich zahlen zu müssen, kann Apple Arcade sofort wieder kündigen. Die Flatrate endet im Unterschied zu Apple TV+ dennoch erst nach Ablauf der Probezeit und nicht unmittelbar. Nähert sich der Gratiszeitraum dem Ende, informiert Apple zudem rechtzeitig per Mail. Wie lange die Otto-Aktion verfügbar sein wird, ist nicht bekannt, wer sich die maximal vier kostenlosen Monate sichern will, sollte sich also beeilen.