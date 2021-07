Tetris Beat für Apple Arcade: Neue Variante des Puzzle-Klassikers bald verfügbar

Vom Himmel fallende Blöcke

Musik spielt eine große Rolle

iPhone, iPad, Mac und Apple TV

Tetris-Fans hatten es in den letzten Jahren zunehmend schwer, wirklich gute Varianten des Spiels im App Store zu finden. Nachdem sich Electronic Arts als Entwickler der iOS-Version von Tetris anno 2020 zurückzog, lebte der Puzzle-Klassiker zwar unter der Ägide eines anderen Anbieters weiter – doch einige Nutzer zeigten sich nicht gerade begeistert über das Umsatzprinzip der In-App-Käufe und Werbeeinblendungen. Bei Tetris Beat ist mit solchen Nervereien Schluss.Die Produktseite von Tetris Beat ist schon jetzt im App Store verfügbar (Link: ). Da der neue Tetris-Ableger über Apples Gaming-Abodienst Arcade erscheint, trüben weder Werbeanzeigen noch Nachfragen zu In-App-Käufen den Spielspaß. Wie schon nach dem EA-Aus für Tetris ist auch weiterhin das Entwicklerstudio N3TWORK verantwortlich für die Umsetzung der Puzzle-Reihe im App Store.Wie seit Jahrzehnten gewohnt geht es auch bei Tetris Beat um vom Himmel fallende Blöcke mit unterschiedlichen Formen, die es zusammenzusetzen gilt. Spieler haben dazu die Möglichkeit, die Bausteine zu drehen. Unterschiedliche Spielmodi – wie beispielsweise unter Zeitdruck – bieten immer mehr anspruchsvolle Herausforderungen.Zusätzlich bindet der neue Tetris-Titel Musik als wichtigen Faktor beim "Zusammenbau" von Blocktürmen ein. Die 18 Songs steuern Musiker wie Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dawud, Cinthie und viele weitere bei. Dem Beschreibungstext zufolge sollen jeden Monat neue Lieder hinzukommen, um für immer mehr Abwechslung zu sorgen.Die Lieder sorgen für die passende Atmosphäre für das Spielgeschehen. An Genres sind aktuell in erster Linie Dance, Hip Hop und Pop vertreten. Hinzu kommt der Support von Spatial Audio für AirPods Pro und AirPods Max, der das Musikerlebnis noch intensiver machen soll.Tetris Beat erscheint iPhone, iPad, Mac und Apple TV. Um den Titel spielen zu können , ist ein Abonnement von Apple Arcade vonnöten. Wann Tetris Beat erscheint, ist nicht bekannt – da das Spiel aber schon im App Store angekündigt ist, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.