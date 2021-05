AirPods 3 und Apple Music HiFi schon in wenigen Tagen?

Maßnahme gegen schlechtere Verkaufszahlen?



Optische Annäherung an AirPods Pro

Mehrfach hieß es, dass Apple neue Generationen der AirPods schon sehr lange vor deren Verkaufsstart fertig entwickelt hatte. Mit der Markteinführung wartete Apple dabei aber stets, bis die Verkaufszahlen nachgaben. Angeblich lautete Cupertinos Prognose, die AirPods 3 daher noch mehrere Monate verzögern und erst im Herbst auf den Markt bringen zu können. Jetzt meldet sich der bekannte YouTuber Luke Milani zu Wort und will erfahren haben, dass der Zeitplan ganz anders aussieht. Bereits in der kommenden Woche wolle Apple mit der dritten AirPods-Generation antreten. Es gebe keine Präsentation auf einem Event, stattdessen verschicke Apple am nächsten Dienstag lediglich eine Pressemitteilung. Gleichzeitig sei die Ankündigung von "Apple Music HiFi" möglich, also Musikstreaming mit höheren Bitraten. Die erste Betaversion von iOS 14.6 verriet bereits, dass Apple an dieser Option arbeitet, daher klingt eine baldige Ankündigung nicht unwahrscheinlich.In den vergangenen Wochen gab es zwei Berichte bezüglich eines Einbruchs der Verkaufszahlen im AirPods-Bereich. Demnach habe Apple zu optimistisch kalkuliert, müsse nun aber beobachten, dass plötzlich Kaufzurückhaltung herrsche. Nikkei meldete Ende April beispielsweise, Apple drossle die Produktion um 30 bis 40 Prozent. Statt der erwarteten 115 Millionen verkauften Exemplare seien nun maximal noch 85 Millionen realistisch. Ming-Chi Kuo hatte im selben Monat ähnliche Probleme angesprochen und geht ebenfalls von einem sehr schwierigen Jahr für die Produktsparte aus.Meldungen zu Design und Funktionen kursieren bereits seit geraumer Weile. Geräuschunterdrückung und der Transparenzmodus seien demnach weiterhin Pro- und Max-Modell vorbehalten, allerdings nähern sich die AirPods 3 den teureren Pro-Brüdern vom Aussehen her an (siehe ). Auswechselbare Ohreinsätze gehören wohl der Vergangenheit an, die Abmessungen schrumpfen, das Ladecase ebenfalls.