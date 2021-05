Apple Music demnächst mit HiFi-Unterstützung? Hinweise verdichten sich

Folgt demnächst eine HiFi-Option für Apple Music?

Hinweise in iOS 14.6

Apple Music überzeugt mit einem umfangreichen Katalog an Songs und einem branchenüblichen Tarifmodell, Audiophile kommen aber nicht unbedingt auf ihre Kosten: Während andere Plattformen mit einer Option für die verlustfreie Bereitstellung von Musik in CD-Qualität aufwarten, limitiert Apple die Bitrate für den hauseigenen Dienst auf 256 kBit/s. Das könnte sich aber bald ändern: Spotify stellt bereits Streaming auf HiFi-Niveau für Ende dieses Jahres in Aussicht und Apple scheint in Kürze nachziehen zu wollen.Einem Bericht von Hits Double Daily zufolge kündigt Apple eine entsprechende Hi-Fi-Option in den kommenden Wochen an. Einen genauen Termin nennt die Quelle nicht, allerdings falle die Bekanntgabe mit der Präsentation neuer AirPods zusammen. Die Meldung stützt sich auf die Angaben von Plattenlabels: Diese behaupten, dass Apple denselben Preis für den HiFi-Sound in Rechnung stelle wie für das aktuelle Abonnement für Einzelpersonen, welches aktuell bei 9,99 Euro liegt.Ferner verweist MacRumors auf einen Code, welcher in der Musik-App der ersten Beta von iOS 14.6 gefunden wurde: Dieser enthalte Hinweise auf „lossless audio“, „high-quality stereo streaming“ sowie „HiFi“. Weiterer Code deutet auf mögliche Voraussetzungen hin: Das HiFi-Streaming scheint nicht mit allen Modellen der AirPods kompatibel zu sein. Formulierungen wie „Route Incompatible“ und „Route Unknown Compatibility“ deuten darauf hin, dass die hohe Sound-Qualität ähnlich wie 3D-Audio ausgewählten Modellen wie AirPods Pro und AirPods Max vorbehalten bleibt. Unklar bleibt, wie das Unternehmen mit den Kopfhörern anderer Hersteller umgeht. Wie es scheint, ist Apple Music wohl künftig in der Lage, die abgespielte Qualität dynamisch anzupassen: Denkbar ist, dass der Dienst unterschiedlich hohen Bandbreiten während des Streamings sowie konfigurierbaren Datenverbrauchslimits Rechnung trägt und die Wiedergabequalität entsprechend ändert.