AirPods-Hype vorbei? Nachfrage geht angeblich drastisch zurück, Apple kürzt Produktion

Bis zu 40 Prozent weniger?

Wie Kuo schon analysierte: Wenig Unterscheidungsmöglichkeit

Die AirPods waren nicht nur von Anfang an ein erfolgreiches Produkt, stattdessen hatte sich ein wahrer Hype um die weißen, kabellosen Ohrstecker entwickelt. Innerhalb kürzester Zeit gehörten AirPods zum Straßenbild – vergleichbar damit, wie einst die markanten weißen Ohrhörer zu Hochzeiten der iPod-Ära allgegenwärtig waren. Mit ungefähr 15 Milliarden Dollar Jahresumsatz wäre alleine die AirPods-Abteilung auf Platz 200 der größten US-Unternehmen. Nach schier ungebremstem Wachstum beginnt nun aber wohl eine etwas schwierigere Phase. Schon im März hatte Ming-Chi Kuo analysiert, 2021 werde ganz sicher kein Rekordjahr der Kopfhörersparte. Aktuelle Zahlen scheinen dies zu unterstreichen.Nikkei zufolge muss Apple die Produktion nämlich ganz erheblich zurückschrauben. Angeblich sei die Nachfrage deutlich zurückgegangen, weswegen Apple bis zu 40 Prozent weniger Exemplare herstellen lässt. Wollte Apple eigentlich bis zu 110 Millionen AirPods im laufenden Jahr verkaufen, werden es jetzt bestenfalls noch 85 Millionen. Besonders drastisch sei die Diskrepanz im zweiten Jahresquartal, so Nikkei. Keine Angaben gibt es hingegen, ob es bei allen Ausführen der AirPods weniger Kundeninteresse gibt. Es klingt aber nicht unwahrscheinlich, dass die regulären AirPods besonders betroffen sind, denn viele warten auf die dritte Generation.In der eingangs erwähnten Kuo-Analyse hieß es, Apple habe mit strukturellen Problemen zu kämpfen. Neben zunehmender Sättigung des Marktes gibt es wenig Ansatzpunkte, dich hochpreisigen AirPods von günstigen Lösungen zu unterscheiden. Das Apple-Ökosystem könne in diesem Fall nicht die Verkaufszahlen schützen, so wie es bei vielen anderen Produkten der Fall sei. Sollte Apple im Herbst tatsächlich die dritte Generation der AirPods vorstellen, dürfte es sicher noch einmal einen Aufwärtstrend geben. Allerdings mehreren sich die Stimmen, wonach Apples Ohrhörer-Sparte ihren (finanziellen) Zenit erst einmal hinter sich habe.