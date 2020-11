Erste Bilder der AirPods 3. Generation aufgetaucht?

Erscheinungsdatum: Anfang 2021

Für Apple wurden die AirPods zu einem Überraschungserfolg: Nach der Vorstellung im Dezember 2016 waren diese über Monate vergriffen. Apple rechnete nicht mit einem so hohen Absatz, weswegen es wohl einige Zeit in Anspruch nahm, die Fertigungskapazitäten zu erweitern. Anfang 2019 erschien schließlich die zweite Generation der AirPods – samt H1-Prozessor, Unterstützung für "Hey Siri" und längerer Akkulaufzeit.Im letzten Winter stellte Apple die AirPods Pro vor – samt aktiver Umgebungsgeräuschunterdrückung. Doch eine neue Generation der regulären AirPods präsentierte Apple bislang nicht. Nun will die japanische Seite 52audio.com an Bilder wie auch an eine Röntgenaufnahme der neuen AirPods der dritten Generation gekommen sein:Die Bilder decken sich mit den aktuellen Gerüchten um eine neue AirPod-Generation: Diese sollen insgesamt kürzer sein im Vergleich mit den aktuellen Modellen und sich vom Design her an den AirPods Pro orientieren. Momentan ist nicht festzustellen, ob die gezeigten Bilder authentisch sind. Auch ist unklar, ob es sich bei den abgebildeten Kopfhörern um Prototypen handelt oder ob die Bilder bereits das fertige Design zeigen.In einem ist die Gerüchteküche sich sehr einig: Die AirPods der dritten Generation wie auch die zweite Generation der AirPods Pro sollen im Frühjahr 2021 erscheinen – höchstwahrscheinlich auf einem Event im März. Hier könnte Apple auch die Over-Ear-Kopfhörer "AirPods Studio" erstmals der Öffentlichkeit präsentieren.Über neue Funktionen der dritten Generation ist bislang wenig bekannt. Wer auf aktive Geräuschunterdrückung hofft, wird wahrscheinlich enttäuscht: Diese Funktion bleibt wahrscheinlich den AirPods Pro vorbehalten. Doch ein Feature der AirPods Pro könnten auch die regulären AirPods erben: nämlich die auswechselbaren Ohrstücke. Apple legt den AirPods Pro drei verschiedene Größen bei, sodass für jede Ohrform ein guter Halt gewährleistet ist.