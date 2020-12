Leaker vermutet zwei verschiedene Größen der kommenden AirPods Pro

Zwei Größen für die AirPods Pro?

Keine schwarze Variante

Mit den AirPods Pro verfügt Apple über beliebte Bluetooth-In-Ears, die mit allerlei Features zu überzeugen wissen: So eliminiert das Active Noise Cancelling störende Umgebungsgeräusche; der Transparenzmodus hingegen bewirkt das Gegenteil – und ermöglicht auf diese Art, beispielsweise Durchsagen hören zu können. Seit dem letzten Firmware-Update sorgt 3D-Audio für ein besonders beeindruckendes Klangerlebnis – kompatible Geräte und Inhalte vorausgesetzt (siehe ), wirkt der Ton so, als käme er von einer Surround-Anlage. Die AirPods Pro sind bereits über ein Jahr alt – und Apple scheint bereits an einem Nachfolger zu arbeiten. Dieser könnte sich in seiner Form deutlich vom aktuellen Modell unterscheiden.Der Leaker Mr•white zeigt in einem neuen Tweet angebliche Bilder der Hardware, die in der kommenden Generation der AirPods Pro zum Einsatz kommen soll. Das Bild rechts zeigt unterschiedlich lange Kabel – dem Leaker zufolge könne dies ein Hinweis auf zwei verschiedene Größen der neuen In-Ears sein. Mit der Vermutung, dass Apple am Design des künftigen Modells feilen könnte, befindet er sich in guter Gesellschaft: Auch Bloomberg erklärte, dass Cupertino an einem veränderten Ohrstück arbeite, das möglicherweise auf einen Steg verzichtet. Somit könnten sich die kommenden AirPods Pro optisch der Konkurrenz von Google und Samsung annähern – sie Galaxy Buds kommen zum Beispiel gänzlich ohne einen solchen Steg aus.Wenig vertrauenserweckend ist der Kommentar des Leakers: Er behauptet, die kommende Baureihe verfüge noch immer über einen W2-Chip. Allein: Diese Komponente existiert nicht. Der W1-Chip findet in den regulären AirPods der ersten Generation und einigen Beats-Kopfhörern Anwendung, aktuell setzt Cupertino aber auf den Nachfolger – der den Namen H1 trägt. Möglicherweise spielt Mr•white also auf diesen an. Eine schwarze Farbvariante hält der Leaker übrigens für unwahrscheinlich: In einem weiteren Tweet merkt er an, dass die AirPods für eine schwarze Version nicht geeignet seien.