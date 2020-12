Bericht nennt möglichen Preis und Ausstattung der AirPods 3

AirPods 3 für 200 US-Dollar?

Auch AirPods Pro könnten Nachfolger erhalten

Die ersten AirPods kamen 2016 auf den Markt – und wussten mit einer simplen Einrichtung für Apple-Geräte und durchaus soliden Akkulaufzeiten zu glänzen. Mittlerweile liegen die Kopfhörer in der zweiten Generation vor – und sind Teil eines umfassenden Portfolios, das neben den AirPods Pro auch die erst kürzlich vorgestellten AirPods Max umfasst. Für das Standard- und Pro-Modell könnte nächstes Jahr ein Update anstehen – ein neuer Bericht von The Elec nennt nun Details zum Preis und zu den möglichen Features der AirPods 3.The Elec geht von einer Veröffentlichung der neuen Kopfhörer im ersten Halbjahr 2021 aus – und bezeichnet diese als „Lite“-Variante der AirPods Pro. Tatsächlich soll für die dritte Generation das Design der Pro-Modelle übernommen werden – damit wären die AirPods In-Ear-Ohrhörer mit einem deutlich kürzeren Steg als bislang. Auf die Komfortmerkmale der AirPods Pro werden Nutzer hingegen verzichten müssen: Das Standardmodell sei nicht mit einer aktiven Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus ausgestattet. Das spiegele sich auch im Preis wider: Der Bericht behauptet, dass die AirPods um 20 Prozent günstiger als das Pro-Modell seien. Für Letzteres veranschlagt Apple in den USA 249 Dollar – die AirPods 3 könnten also mit rund 200 Dollar zu Buche schlagen. Apple habe eine solche Lite-Version bereits kurz nach der Veröffentlichung der AirPods Pro veröffentlichen wollen – sei aber vom Erfolg des Pro-Modells so überrascht gewesen, dass der Release verschoben wurde.Für 200 Dollar erhalten Käufer aktuell die AirPods mit einem induktiven Ladecase: Offen bleibt, ob Apple künftig das Pendant mit dem kabelgebundenen Case im Sortiment halten wird. Fällt diese Option weg, wird der Einstieg in die Welt der AirPods teurer – dafür erhalten Nutzer ein In-Ear-Design. Die Pro-Variante könnte Bloomberg zufolge ebenfalls 2021 ein Update erfahren: Mit der nächsten Generation komme wohl ein verändertes Ohrstück einher, das die Klangqualität merklich anheben soll.