2019er iPhones: Weitere Bauteile deuten auf Dreifach-Kamera hin

Immer mehr Hinweise auf Dreifach-Kamera

Fertiges Design soll an Huawei Mate 20 erinnern

Wie jedes Jahr mehren sich im Frühjahr die Hinweise auf das Design und die Features der kommenden iPhone-Generation. Nach Berichten über eine innovative Dreifach-Kamera auf der Rückseite der 2019er iPhones soll ein über den chinesischen Blogging-Service Weibo veröffentlichtes Foto weitere Anhaltspunkte zum neuen Kamerasystem geben. Zu sehen ist ein mutmaßliches Bauteil der nächsten iPhones, das Aussparungen für drei Kameralinsen enthält. Auch ein darauf basiertes Rendering mit fertigem Gehäusedesign wurde über das soziale Netzwerk geteilt.Es handelt sich offenbar um das Metallchassis für die iPhone-Rückseite innerhalb des Gehäuses. Anhand der zahlreichen Aussparungen lässt sich darüber spekulieren, für welche Funktionen und anderen Bauteile wohl Freiraum geschaffen wurde. Hinsichtlich der Kamera fallen direkt die drei runden Öffnungen oben links auf. Dabei könnte es um drei Kameralinsen gehen, die dreiecksförmig angeordnet und für unterschiedliche Foto-Funktionen vorgesehen sind.Ob das bei Weibo hochgeladene Bild tatsächlich das Bauteil eines der 2019er iPhones zeigt und das dazugehörige Rendering wirklich Rückschlüsse zum fertigen Gehäusedesign zulässt, ist wegen der unklaren Quellenlage zwar nicht sicher – doch es ähnelt stark der letzte Woche über Slashleaks veröffentlichten Schemazeichnung eines Metallchassis, das bei den kommenden iPhones zum Einsatz kommen soll. Von den Maßen her erinnert die mit „iPhone XI Schematics leaked“ überschriebene Zeichnung an das iPhone XS. Es könnte sich entsprechend um den Nachfolger des aktuellen Modells mit 5,8-Zoll-Display handeln.Schon im März berichtete Macotakara über das voraussichtliche Design, das Apple für das Dreifach-Kamerasystem wählt. Demnach erinnert das Drei-Linsen-System optisch an das Huawei Mate 20. Apple integriert demzufolge die drei Kameralinsen in einer quadratischen Aussparung, die – wie auch auf dem neuen Foto zu sehen – an der oberen linken Ecke des Smartphones angebracht ist. Zusätzlich zu den drei Kameralinsen soll auch der True-Tone-Blitz darin untergebracht sein, sodass alle vier Ecken des Quadrats von jeweils einem Funktionselement besetzt sind und so ein einigermaßen symmetrischer visueller Eindruck entsteht.