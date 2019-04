iPhone 2019: Größerer Akku, bidirektionales Laden – weiterer Bericht nennt Details

Größerer Akku?

Schon vor einer Woche kursierte ein Bericht , dass Apple ein neues Feature für die im Herbst kommenden iPhone-Modelle plant: Seit dem iPhone 8 und iPhone X können alle iPhone-Modelle drahtlos per Qi-Ladestation aufgeladen werden. Zukünftig sollen Kunden die Apple-Smartphones aber als mobilen Akku für kleineres Zubehör, wie beispielsweise die AirPods, nutzen und drahtlos über das iPhone per Induktion laden. Samsung bietet diese Funktion bereits in den aktuellen 2019er-Galaxy-Modellen unter dem Namen "Wireless PowerShare" an.Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo sagte in der Vergangenheit Neuerungen in der Apple-Welt mit hoher Trefferquote voraus. In einem neuen Bericht prognostiziert Kuo, dass Apple das bidirektionale induktionsbasierte Laden mit den im Herbst erscheinenden iPhone-Modellen umsetzt. Besonders der Einsatz von Kleinstgeräten wie den AirPods soll so unterwegs deutlich komfortabler werden, da keine gesonderten Ladekabel erforderlich sind.Kuo geht davon aus, dass Apple gleichzeitig die Akku-Kapazität der kommenden iPhone-Modelle erhöht. Der Nachfolger des iPhone XS soll zwischen 20 und 25 Prozent mehr Kapazität mitbringen, beim XS Max plant Apple zwischen 10 und 15 Prozent. Das Folgemodell des XR soll hingegen nur eine leichte Kapazitätssteigerung von bis zu 5 Prozent erhalten.