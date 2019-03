2019er iPhones: Schemazeichnung aufgetaucht?

Es ist fest damit zu rechnen, dass Apple auch in diesem Herbst neue iPhone-Modelle vorstellen wird – zu wichtig ist das Weihnachtsgeschäft, um ein Jahr ohne neue Modelle verstreichen zu lassen. Noch ist recht wenig zu den Nachfolgemodellen des iPhone XR, XS und XS Max bekannt. In den letzten Monaten kamen einige Gerüchte auf, dass Apple mit drei Kameras auf der Rückseite experimentiert.Über Slashleaks wurden Schemazeichnungen veröffentlicht, die eines der kommenden 2019er-iPhone-Modelle zeigen sollen. Konkret ist das Metallchassis eines Handys zu sehen, welches von den Ausmaßen her an ein iPhone XS erinnert. An der Oberseite sind drei runde Aussparungen für Kameralinsen zu erkennen – dies würde sich mit den Gerüchten der vergangenen Monate decken.Die Authentizität der Bilder kann nicht bestätigt werden – es könnte sich um eine Fälschung oder um ein Handy eines anderen Herstellers handeln. Der Slashleaks-Nutzer betitelte die Schemazeichnung mit "iPhone XI Schematics leaked". Das Timing der Veröffentlichung passt aber zu den vergangenen Jahren: Meist kamen im Frühjahr die ersten Gehäuseteile oder Zeichnungen der kommenden iPhone-Generationen ans Tageslicht.