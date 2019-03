2019er iPhones: Wie die Dreifach-Kamera des XS-Nachfolgers aussehen könnte

Quadratisches Design der Dreifach-Kamera erinnert an Huawei



iPhone-Mockup (Quelle: Macotakara) und Huawei Mate 20 (Quelle: Amazon) im Vergleich iPhone-Mockup (Quelle: Macotakara) und Huawei Mate 20 (Quelle: Amazon) im Vergleich

Für welche iPhones Apple das neue Kamerasystem anbieten könnte

iPhone XR soll Dual-Kamera erhalten

Zu den Hauptverbesserungen der 2019er iPhone-Generation soll ein neu entwickeltes Kamerasystem auf der Rückseite zählen. Statt einer Dual-Kamera bieten die Nachfolger des iPhone XS und iPhone XS Max ganze drei Kameralinsen auf der Rückseite, so verschiedene Meldungen. Apple würde dadurch mit aktuellen Android-Topmodellen wie dem Samsung Galaxy S10 und dem Huawei Mate 20 gleichziehen.Doch wie könnte Apple ein entsprechendes Kamerasystem im Gehäuse der hauseigenen Smartphones umsetzen? Macotakara liefert dazu eine Antwort in Form von Mockup-Konzepten der kommenden iPhones, die die Kameraanordnung auf der Rückseite zeigen.Macotakara zufolge wählt Apple ein Design für die Dreifach-Kamera, das an die Umsetzung beim Huawei Mate 20 erinnert. Die namentlich nicht genannte Quelle für die Information stammt laut des Berichts aus der chinesischen Zulieferindustrie. Demnach ordnet Apple die drei Kameralinsen in einer quadratischen Aussparung in der oberen Ecke des iPhone-Gehäuses an.Zusätzlich zu den drei Kameralinsen soll auch der True-Tone-Blitz darin untergebracht sein, sodass alle vier Ecken des Quadrats von jeweils einem Funktionselement besetzt sind und so ein einigermaßen symmetrischer visueller Eindruck entsteht. Das frühere Mockup der kommenden iPhone-Generation von Onleaks zeigte zwar ein ebenfalls abgerundet quadratisches Design, doch die Linsen und der Blitz sind darin wesentlich unsymmetrischer angeordnet . Da Apple stets auf eine auf bestimmten Merkmalen basierende ästhetische Optik bedacht ist, erscheint die Macotakara-Variante der Dreifach-Kamera wahrscheinlicher.Weitere Unsicherheit gibt es bezüglich der iPhones, in denen die Dreifach-Kamera zum Einsatz kommt. Laut Macotakara stattet Apple nicht alle Modelle des XS- und XS Max-Nachfolgers damit aus. Nur die teureren Varianten mit einer bestimmten Speichermenge erhalten demnach die drei Kameralinsen. Das Wall Street Journal berichtete dagegen in einer früheren Meldung davon, dass nur das „High-End-Modell“ des iPhone 11 eine Dreifach-Kamera bereitstelle – womit das nächste 6,5-Zoll-iPhone gemeint sein könnte.In jedem Fall scheint es unwahrscheinlich, dass Apple in einem einzelnen Modell – je nach Speichergröße – verschiedene Kamerasysteme verbaut. Die vom Wall Street Journal angekündigte Umsetzung wirkt schlüssiger, da sie mehr mit der bisherigen iPhone-Kamera-Strategie von Apple übereinstimmt. Beim iPhone 8 etwa bietet nur das Plus-Modell eine Dual-Kamera, während das kleinere 8er mit einer einzelnen Linse auskommen muss.Auch beim iPhone XR gibt es laut Meldungen eine Neuerung bei der Rückseiten-Kamera. Apple wird demzufolge künftig auch im LCD-iPhone mit 6,1-Zoll-Display ein Dual-Kamerasystem verbauen.