2018er LCD-iPhone: Neue Details zum Namen und zur Verfügbarkeit

Preisgünstige Alternative zu OLED-Modellen

Zusätzlich zu den mutmaßlichen Bildern des 2018er LCD-iPhones hat Bloomberg weitere Details zum für Mittwoch erwarteten iDevice veröffentlicht. Im Bericht geht es um den Namen und die Verfügbarkeit des Modells. Das einzige 2018er iPhone mit LCD-Technologie wird demnach „iPhone Xr“ heißen. Aus chinesischen Mobilfunkkreisen hieß es zuvor, Apple nenne das Gerät „iPhone XC“. Zudem ist es zum Marktstart nur in einer relativ begrenzten Stückzahl verfügbar, weswegen es zu Lieferengpässen kommen kann, so Bloomberg Auch frühere Meldungen warnten bereits vor einer geringen Verfügbarkeit der LCD-Variante. Der Grund dafür seien Produktionsprobleme. Da das kommende LCD-Modell – ebenso wie die OLED-iPhones – fast ohne Displayrahmen auskommt, war eine neue LCD-Technologie vonnöten. Die Hintergrundbeleuchtung der Panels verursachte höchstwahrscheinlich besagte Schwierigkeiten in der Fertigung.Das iPhone Xr soll als preisgünstige Alternative der beiden Flagship-Geräte iPhone Xs und iPhone Xs Max erscheinen. Der Preis liegt Vermutungen zufolge zwischen 699 und 749 US-Dollar. Dafür gibt es ein paar Abstriche gegenüber den zwei Topmodellen. Außer des Unterschieds in der Display-Technologie wird das günstigere iPhone voraussichtlich auch weniger Arbeitsspeicher als die Varianten Xs und Xs Max bieten. Ebenso fehlt die Dual-Kamera. Allerdings erhält das Xr wahrscheinlich den gleichen Chip wie die OLED-Smartphones (A12) und bekommt im Vergleich zum Nachfolger des iPhone X (5,8 Zoll) sogar das größere Display (6,1 Zoll).