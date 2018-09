Diverse Quellen zeigen iPhone "XC" in neuen Farben

iPhone(RED) von Beginn an verfügbar



Quelle: Ben Geskin/slashleaks.com

Diverse Gehäusefarben kursieren



Auf der Seite wysla.com gibt es einige Renderings zu sehen. Zum Ende etwa Vergleiche mit dem iPhone 8 Plus und dem Samsung S9 Note.



Im Netz kursieren zur Zeit diverse Farbideen für das neue "iPhone XC".

Heiteres Namenraten

Wenige Tage vor "Gather round", der angekündigten Produktpräsentation Apples, schlagen die Gerüchtewellen hoch: So hat Apple-Journalist Ben Geskin neue Bilder des 6,1"-Modells in Umlauf gebracht. Sie zeigen drei Geräte in Weiß, Rot, Rosé und Dunkelgrau, sowie einen Dual-Sim-Einschub. Zudem präsentiert Geskin Grafiken mit den exakten Maßen der iPhones. Andere Quellen wollen erfahren haben, das Einstiegsmodell erscheine in fünf Farben. Zudem kommt neue Bewegung in die Frage der iPhone-Namen.Während Apple normalerweise erst ein paar Monate nach der Neuvorstellung eine Charity-Version der aktuellen Baureihe auflegt, soll sie dieses Mal von vorneherein verfügbar sein. Bei den roten Spezialeditionen mit dem Zusatz "Product(RED)" geht ein Gewinnanteil an Global Fund, eine Organisation zur Bekämpfung von Seuchen. Das Gehäuse scheint einen dunkleren Farbton zu besitzen als das knallige Rot, das Product(RED) auszeichnet. Die Abweichung könnte auch nur an der Aufnahme liegen. So oder so befeuerte das Bild die Vermutung, es gebe eventuell noch mehr neue Farben.Nachdem Geskin bereits Anfang des Monats Bilder des iPhone "Xs" in Gold per Twitter herumreichte, zeigen die neuen Fotos das LCD-Modell. Drei Varianten in Rot, Weiß und Spacegrau liegen da neben einander. Neben einer weiteren in Roségold ist ein Doppel-SIM-Tray zu sehen. Einige von Geskins Followern bemerkten, dass der Einschub etwas komisch aussehe und bezweifeln seine Echtheit. Geskin behauptet, es handele sich nicht um Dummy-Gehäuse, sondern echte Prototypen.Apple-Experte Ming-Chi Kuo ließ über einen Investorenbrief verlauten, das 6,1"-Modell könne auch in fünf Farben erscheinen. Er nennt neben Grau, Weiß, Rot noch Blau und Orange. Andere Quellen sehen zusätzlich Roségold als Farboption voraus. Bei den OLED-Gehäusen rechnet Kuo mit einer neuen Gold-Variante.Ben Geskin beteiligt sich auch gleich an der Namensraterei, die in diesen Tagen Fahrt aufgenommen hat. Nachdem bekannt wurde, Apple wolle von "Plus" auf "Max" wechseln, glaubt Geskin, die neuen Namen lauten "iPhone Xs", iPhone "Xs Max" und iPhone Xs Lite". Seine Leserschaft bekräftigte mehrfach, wie hässlich diese Namen ausfielen. Aus chinesischen Mobilfunkkreisen stammen hingegen die Namen "iPhone XS", "iPhone XS Plus" und "iPhone XC" für das LCD-Modell mit 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale. Das Verwenden von "XC" weist auf die einzige andere iPhone-Reihe hin, die schon einmal in vielen Farben verfügbar war: das iPhone 5C.