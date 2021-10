macOS Monterey: Noch ein Release Candidate – iPadOS 15.1 ebenfalls als RC 2

iPadOS 15.1 – RC 2 für iPad mini

Monterey erscheint als 12.0.1

Nach Abschluss des Apple-Events am vergangenen Montag tauchte auf den Produktseiten von macOS 12 Monterey erstmals das offizielle Veröffentlichungsdatum auf. Demnach ist es ab 25. Oktober so weit, also Anfang kommender Woche. Gleichzeitig hatte Apple den Release Candidate an Teilnehmer des Testprogramms verteilt. Jene RC-Builds können theoretisch direkt zur finalen Version werden, sofern nicht in letzter Minuten noch Fehler auftauchen. Genau dies scheint allerdings bei macOS Monterey passiert zu sein, denn soeben gab Apple einen zweiten Release Candidate frei. Leider gibt es keine Angaben dazu, was sich mit "macOS Monterey RC 2" änderte. Funktionelle Anpassungen sind allerdings ausgeschlossen, mit großer Sicherheit beinhaltet der Build nur weitere Bugfixes.Noch eine weitere Vorabversion verteilte Apple, denn von iPadOS 15.1 ist ebenfalls ein zweiter Release Candidate erschienen – ohne RC 1 allerdings aus dem Downloadbereich zu nehmen. Der Grund dafür ist einfach: RC 2 richtet sich ausschließlich an das neue iPad mini 6, wohingegen es für die sonstigen Modelle offensichtlich keiner weiteren Anpassungen bedarf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass iOS 15.1, iPadOS 15.1 sowie die Systemupdates für Apple Watch und Apple TV ebenfalls am kommenden Montag für alle Nutzer erscheinen. Für die Aktualisierungen mit Ausnahme von iPadOS 15.1 gilt wohl, dass der RC-Build die marktreife Version ist. Die Buildnummer von iPadOS 15.1 RC 2 lautet übrigens 19B75, RC 1 trägt genauso wie iOS 15.1 RC 1 die 19B74.Wie der zweite Release Candidate für macOS Monterey dokumentiert, kommt das System übrigens direkt als macOS 12.0.1 und nicht 12.0 auf den Markt. Die Erklärung dafür könnte sein, dass sich auf neuen MacBook Pro 14" und 16" wohl Systemversion 12.0 befindet, Besitzer dann aber direkt nach Inbetriebnahme ein Update mit Bugfixes zur Verfügung gestellt bekommen. Die Buildnummer kletterte auf 21A559, Release Candidate 1 trug Nummer 21A558.