macOS 11.3 Beta mit vielen Neuerungen: Safari, Musik-App und iOS-Anwendungen mit Verbesserungen

Apple startete vergangene Nacht die Betaphase von macOS 11.3. Im Unterschied zur unlängst veröffentlichten finalen Version von 11.2 finden sich einige Neuerungen bei diesem Update: So zeigt der Support Reiter im Fenster bei „Über diesen Mac“ zukünftig die restliche Garantiedauer an, außerdem kommen Besitzer zweier HomePods auf ihre Kosten – bislang war es lediglich möglich, die Smartspeaker einzeln per AirPlay anzusteuern. Die neue Beta-Version führt auch Stereo-Paare als Audioquelle auf (siehe ). Mittlerweile tauchen immer weitere Features auf, die von überaus praktischem Nutzen für den alltäglichen Workflow sein dürften.Safari hat mit macOS Big Sur neue Funktionen erhalten: Der Datenschutzbericht blendet die Tracker einer Internetseite ein und der Startbildschirm wurde um einige Anpassungsmöglichkeiten ergänzt. Die jeweiligen Abschnitte lassen sich frei verschieben – macOS 11.2 erlaubt ausschließlich, diese einzeln zu deaktivieren. Laut 9to5Mac ist es Entwicklern möglich, Erweiterungen für die Startseite bereitzustellen. Außerdem lässt sich Spracherkennung über die Web-Speech-API direkt in die Internetseite einbinden.iOS- und iPadOS-Apps lassen sich auch auf dem Mac ausführen – ein aktuelles Gerät mit Apple Silicon vorausgesetzt. Eine neue Systemeinstellung erlaubt Anwendern Konfigurationsmöglichkeiten für Tastaturbefehle festzulegen, die als Alternativen zu Touch-Eingaben fungieren. iPad-Anwendungen werden außerdem in einem größeren Fenster dargestellt.Für Inhaber einer Spielekonsole der aktuellen Generation gibt es ebenfalls Erfreuliches zu vermelden: Sonys DualSense-Controller für die PlayStation 5 sowie Microsofts Xbox-Series X|S-Controller sind mit macOS 11.3 kompatibel. Erinnerungen lassen sich nach verschiedenen Kriterien sortieren sowie manuell verschieben. Außerdem können diese erstmals direkt über die App ausgedruckt werden. Die Musik-Anwendung hebt nun Live-Events klar hervor und stellt neue Wiedergabelisten namens „City Charts“ zur Verfügung.