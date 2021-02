macOS 11.3 – Die Betaphase beginnt

macOS 11.3 – das dritte größere Update für Big Sur

Größere Neuerungen für iOS 14.5

Aktuelle Entwicklerversionen/Betas

macOS 11.3, Beta 1, Buildnummer: 20E5172i (veröffentlicht am 02.02.2021)

iOS 14.5, Beta 1, Buildnummer: 18E5140j (veröffentlicht am 01.02.2021)

iPadOS 14.5, Beta 1, Buildnummer: 18E5140j (veröffentlicht am 01.02.2021)

tvOS 14.5, Beta 1, Buildnummer: 18L5149j (veröffentlicht am 01.02.2021)

watchOS 7.4, Beta 1, Buildnummer: 18T5144k (veröffentlicht am 01.02.2021)

Nur kurz nach dem Start der Betaphase von iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 und tvOS 14.5 folgte in der vergangenen Nacht das Mac-Betriebssystem. Ab sofort lässt sich die erste Testversion von macOS 11.3 aus dem Entwicklerbereich laden. Da Big Sur erst Wochen nach iOS 14 auf den Markt gekommen war, hinkt die Versionsnummer auch um zwei Zähler hinterher. Die Buildnummer der jetzt veröffentlichten Beta lautet: 20E5172i. Apples Testzyklen sind normalerweise immer ungefähr gleich lang, es ist daher also davon auszugehen, dass die finale Version Mitte bis Ende März allen Nutzern zur Verfügung steht.Release Notes legt Apple der ersten Beta wie üblich nicht bei, weswegen immer etwas Geduld erforderlich ist, bis die Änderungen bekannt werden. Oft dokumentiert Apple neue Funktionen oder Verbesserungen erst zum Erscheinen des Releases Candidates oder der finalen Version. Bislang fielen allerdings schon drei Feature-Neuerungen auf.Beispielsweise lassen sich als Stereo-Paar gekoppelte HomePods zur Default-Audioausgabe machen. Gleichzeitig gibt es wohl eine neue Sektion in den Systemeinstellungen, um die verbleibende Garantiezeit anzuzeigen – dies kennt man bereits von iOS und iPadOS. Allerdings aktivierte Apple besagtes Menü noch nicht, denn in der ersten Beta ist es unsichtbar. Außerdem lassen sich Erinnerungen in der Reminders-App sortieren, eine Neuerung, die es auch in der ersten Beta von iOS 14.5 gab.Ungefähr im gleichen Zeitraum wie iOS 11.5 dürfte wohl auch macOS 11.3 erscheinen – normalerweise veröffentlicht Apple ".x-Systemupdates" zeitgleich oder lediglich mit kurzem Abstand zueinander. Wie aus der ersten Beta von iOS 14.5 hervorging, darf man sich auf eine große Aktualisierung freuen, die unter anderem Entsperrung via Face ID trotz Gesichtsmaske, 5G mit Dual-SIM sowie zahlreiche weitere Neuerungen mitbringt. Eine ausführlichere Zusammenstellung der vielen Verbesserungen gibt es in diesem Artikel: ).Zuletzt noch die wohlbekannte Übersicht zum Stand der aktuell angebotenen Betaversionen, die sich im Entwicklerbereich finden lassen. Wie immer finden Sie die Versions- und Buildnummer sowie das Veröffentlichungsdatum vor: